La plaga se desboca: el virus de los cítricos amenaza con llevarse por delante medio millón de limoneros en Alicante

La cloriosis nervial amarilla, el nuevo virus detectado en campos de cítricos de la provincia de Alicante, amenaza con causar auténticos estragos en el cultivo. Y es que la plaga, según los cálculos que se manejan, podría obligar a arrancar medio millón de limoneros entre el Camp d'Elx y la Vega Baja, habida cuenta que los muestreos están confirmando la infección en gran parte de las plantaciones realizadas en los dos últimos años. La alarma ha cundido entre los productores, y también en Asaja, que reclama que los viveros de los que salieron los plantones afectados procedan a reponerlos sin coste alguno para los agricultores.

La cloriosis nervial amarilla es un virus que amarillea las hojas y provoca la deformación de los frutos de los limoneros, y en este caso todo apunta a que se ha extendido a partir de los plantones procedentes de viveros para explotaciones puestas en marcha en los años 2024 y 2025. Se trata, en concreto, de 500 parcelas distribuidas principalmente por el Camp d'Elx y la Vega Baja, las cuales están siendo muestreadas para concretar el alcance de la afectación.

Una excavadora arrancando limoneros afectados por el virus en el Camp d'Elx. / HECTOR FUENTES

Y la preocupación es más que notable, teniendo en cuenta que gran parte de estos análisis están dando positivo. Así lo señala el presidente de Asaja Alicante y productor de limones José Vicente Andreu, quien señala que, "según los datos que manejamos, es muy factible que al final nos vayamos a medio millón de limoneros afectados, los cuales tendrán que ser arrancados porque no existe tratamiento contra esta enfermedad".

De momento, y tal y como ya se informó, se ha procedido a la destrucción de árboles en la zona del Camp d'Elx, aunque esta misma semana está previsto que empiecen también los trabajos en la Vega Baja, concretamente en los municipios de Torremedo, La Murada y Algorfa. Y todo con el ingrediente añadido de que son los agricultores los que tienen que correr con los costes, al menos hasta que por parte de la Conselleria de Agricultura se habiliten ayudas que puedan compensar la inversión realizada. De eso se queja Pedro Valero, que ha tenido que arrancar 600 limoneros con un coste de 40.000 euros, a lo que añade el tiempo que tendrá que esperar hasta que su parcela vuelva a ser productiva.

En este contexto, y teniendo en cuenta que después de arrancar los limoneros se puede proceder a la plantación de nuevos sin necesidad de cuarentena, desde Asaja reclaman a los viveros que alivien la carga económica de los afectados por esta situación sobrevenida y repongan de forma gratuita los plantones, aunque en este caso sanos.

Las hojas de un limonero afectado por el virus. / HECTOR FUENTES

La organización agraria señala que, si bien es cierto que este virus no estaba catalogado como una enfermedad cuarentenaria por parte de la Unión Europea, eso no puede convertirse en una excusa para desvincularse del problema. “Había constancia suficiente de su existencia en otros países como Italia y Turquía y es su obligación aplicar los protocolos pertinentes para garantizar la sanidad vegetal de los plantones comercializados”, insiste José Vicente Andreu, quien añade que “la falta de cumplimiento de las medidas preventivas fitosanitarias básicas, como medidas de higiene y control de vectores transmisores de enfermedades, ha propiciado el contagio de la cloriosis nervial amarilla, facilitando la propagación de la enfermedad por todas las zonas citrícolas del país”.

Por todas estas razones, la organización exige a los viveros que asuman sus responsabilidades y empiecen por compensar a los perjudicados con nuevos plantones sanos, certificados por conselleria como libres del virus y sin coste económico, para que puedan continuar con la actividad agraria y reponerse cuanto antes del bache, independientemente de las indemnizaciones a las que tienen derecho a la espera de la orden que publicará el departamento autonómico.

Sin transmisión

La única noticia positiva dentro de esta situación más que preocupante es que, hasta la fecha, no consta que los limoneros colindantes a las parcelas afectadas hayan dado positivo, lo que arroja cierta esperanza al sector en el sentido de que la enfermedad podría controlarse con la destrucción de los árboles infectados.