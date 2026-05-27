Rafael Ballester y Conrado Albaladejo, nuevos consejeros delegados de Pérez Segura Abogados

Cambios en el organigrama de Pérez Segura Abogados, uno de los principales bufetes alicantinos especializados en derecho urbanístico y administrativo. Por un lado, la firma ha incorporado como nuevos socios a los letrados José Ramón Lillo y Desiré Ruiz, en reconocimiento al trabajo que venían realizando hasta el momento.

Y, por otro, la firma legal ha decidido pasar de la figura del administrador único, que hasta ahora ejercía Rafael Ballester, a la del consejo de administración como forma de gobierno. Un consejo en el que además de los citados, también están representados Conrado Albaladejo, Beatriz Ortiz y Juan Torres, según publicaba este miércoles el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Además, Ballester y Albaladejo serán consejeros delegados solidarios de la compañía. Se trata de dos figuras muy conocidas en Alicante por el papel que han desarrollado en diferentes ámbitos, más allá de su actividad profesional. Así, Ballester fue presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), mientras que Albaladejo ha desempeñado diversos cargos en la Federació de Fogueres.

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Según explica el primero de ellos, el objetivo de estos cambios es reforzar la gobernanza e incorporar a todos los socios en el órgano de administración del bufete para implicarlos en su actividad corporativa.