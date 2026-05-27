Seis colegios profesionales denuncian irregularidades en la convocatoria de 36 plazas de Medio Ambiente

Tan insólito como real es el caso que supone la apertura de un nuevo frente en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. En esta ocasión hasta seis colegios profesionales de la Comunidad Valenciana se han puesto de acuerdo para exigir al departamento del vicepresidente Martínez Mus una rectificación en la oferta de 36 nuevos puesto. El origen fue la publicación de una resolución a principios de abril en la que se refleja la publicidad de la creación de plazas estructurales (promoción interna) en el ámbito de Medio Ambiente.

"La profunda preocupación y rechazo" de los requisitos que se exigían, o más bien, los que no aparecían, pusieron en alerta al Colegio Oficial de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, porque no solo se dejaba fuera a sus profesionales, sino que se detectaron otras anomalías que han encontrado respaldo en otros cinco colectivos. Así, su presidente Macarena Segarra confirma que "se presentó recurso el 30 de abril dirigido al Conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública y al Director General de Funció Pública" en tiempo y forma.

La reclamación cuenta con el respaldo de los colegios autonómicos de biólogos, químicos, geólogos, geógrafos e ingenieros químicos y tiene dos puntos críticos. El primero es que solo 5 de las 36 plazas ofertadas permiten el acceso directo a estos profesionales. Desde estas entidades subrayan que las funciones descritas para los puestos —tales como la evaluación ambiental, la gestión de residuos, el control de suelos contaminados, las energías renovables, el cambio climático y la ordenación del territorio— coinciden plenamente con las competencias de sus colegiados.

Además, aseguran que esta exclusión vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y rompe con el criterio histórico que Función Pública venía aplicando en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), donde el cuerpo de medio ambiente (categoría A1) se abría a un amplio rango de disciplinas y no a un perfil único.

Suelta de tortugas marinas en las playas de Elche por técnicos de la Generalitat. / AXEL ALVAREZ

Anomalías en las formas

"Llevamos décadas demostrando nuestra solvencia técnica tanto en el sector público como en el privado", señalan las entidades en una declaración conjunta. "La Administración insiste en priorizar históricamente perfiles de ingeniería o profesiones reguladas, relegando a disciplinas de ámbito medioambiental clave y privando a la Generalitat de equipos multidisciplinares altamente cualificados para gestionar los retos climáticos actuales".

Más allá de la exclusión de perfiles, los seis colegios denuncian una "irregularidad administrativa grave": la Administración publicó y ofertó las plazas antes de que finalizara el plazo legal para presentar recursos, contraviniendo la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Según los servicios jurídicos de las entidades, este "adelantamiento indebido" limita el derecho a la defensa, compromete la seguridad jurídica y podría llegar a amenazar la validez legal de todo el proceso de provisión.

Ante esta situación, los colegios han respaldado formalmente el recurso del Colegio de Ciencias Ambientales como el primer paso de una ofensiva jurídica colectiva. Asimismo, con el objetivo de buscar una solución consensuada, las entidades ya han registrado una solicitud de reunión urgente con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, que se están estudiando por parte del área de Vicente Martínez Mus.