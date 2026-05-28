Alicante-Elche, el área más estudiada a la eterna espera de soluciones

La asociación empresarial Uepal continúa con su hoja de ruta para demostrar que el "área funcional" Alicante- Elche obedece a una realidad que todos los agentes sociales y económicos perciben, pero que adolece de una estructura o una respuesta coordinada por parte de las administraciones. En esta nueva edición el foro ha contado con la sociedad civil, es decir, asociaciones, colegios profesionales y universidades que tienen una perspectiva más transversal y, sobre todo, más apegada al territorio.

El presidente de la Unión Empresarial alicantina, César Quintanilla, centró sus primeras palabras en Casa Mediterráneo sobre este punto de partida y a partir de ahí, la primera mesa evidenció que sobre el escenario se tiene una idea clara de cómo empezar y qué problemas abordar a la hora de dar forma a una realidad que afecta a algo más de 800.000 habitantes de la provincia de Alicante. "Hace 40 años ya hablábamos del Triángulo Alicante-Elche- Santa Pola. El debate está superado y, hace 20 años se lo contamos a los políticos. Ahora son la gestión y la concordia, los elementos claves que faltan", ha subrayado Diego Castaño, presidente de Elche Piensa.

Su intervención resumía el parecer de quienes le acompañaban en la mesa: Carmen Sánchez Brufal, presidenta de Unir Alacant; Juan Antonio Pacheco, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Alicante; María José López, vicerrectora de Economía y Sociedad de la UMH y Raúl Ruiz, vicerrector de Alumnado y Empleo de la UA. Fue precisamente el representante de la universidad alicantina quien hizo mención a los numerosos estudios que se han realizado durante todo estos años. "El tema está muy manido. Es una realidad conocida, pero no se actúa", añadió el economista.

Manuel Desantes ha realizado las conclusiones del foro de Uepal. / INFORMACIÓN

El camino de arranque

Los comentarios fueron una cascada de sensaciones y sentimientos sobradamente conocidos que han ido desde los prejuicios de una parte de la población alicantina hacia la ilicitana y a la inversa, pasando por las diferentes etapas económicas y políticas. "Mientras administrar rivalidades genere un rédito político positivo, no avanzaremos. Lo deseable es que esta postura tenga un coste político negativo. Creo que nuestro papel (como sociedad civil) es reivindicar y generar una identidad común".

Quizás los puntos de partida fueran diferentes, pero el foro ha desembocado en una hoja de ruta muy concreta a partir de las preguntas del moderador. Así, todos han remarcado la necesidad de que exista un organismo, consorcio o ente, en el que deben estar las administraciones locales y los representantes de los agentes sociales. Con una definición concreta que va desde quiénes y cómo, el consenso ha girado hacia la necesaria concreción de los asuntos a tratar.

De las propuestas, cabe destacar la creación de "una marca única de un área funcional que atraiga inversiones y que tengan una agenda común. La segunda derivada sea un consejo con la sociedad civil. El área funcional no va de ideologías, sino de coordinar. La movilidad conecta personas, pero el conocimiento es lo que nos va a conectar de verdad", resumió Diego Castaño.

César Quintanilla, durante la apertura de la jornada. / INFORMACIÓN

Para Sánchez Brufal, "se ha utilizado mucho dinero para estudios", lo que considera demuestra que es hora de abordar cuestiones concretas. "Cogería problema como la movilidad y el vertido de aguas en la bahía", añadió. "Por esa falta de ambición, no tenemos rango para optar a esas opciones de alto valor añadido. Nuestro mensaje debe ir dirigido a esa idea". En planteamientos específicos, Pacheco apuntó las infraestructuras para trabajar la interconexión y el agua. "Actuar de manera coordinada es el tercer elemento en el que confluyen los intereses".

En este sentido, la vicerrectora de la UMH reforzó esa visión porque "tenemos que pensar en el largo plazo y ahí la política, no lo hace. Piensa en cuatro años y el resto, ya veremos". Su compañero, Raúl Ruiz, sumó otro aspecto relevante que es la planificación estratégica. Como ejemplos, el vicerrector expuso la idea de "mancomunar servicios. No es nada descabellado hablar de un servicio de recogida de residuos común y luego ir incorporando a otros municipios".

Además de la segunda mesa en la que participaron clubes deportivos y entidades sociales, Manuel Desantes cerró la jornada señalando que “Uepal ha entendido que, defender los intereses del empresariado es entender los intereses de la sociedad general”. Para desarrollar el Área Funcional Elche-Alicante, “debemos identificar la prioridad, desarrollar estructuras comunes, e implicar a toda la ciudadanía”.