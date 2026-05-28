Hosbec facilitará la implantación del sistema de códigos NaviLens a su red hotelera

El uso de los códigos QR se popularizó durante la pandemia como un sistema de acceso a los menús o de acceso a información general. Ver uno de estas estampas encima de la mesa se ha normalizado. El siguiente paso a este sistema es la tecnoogía NaviLens, un modelo más avanzado que se identifica y diferencia visualmente, porque su composición en cuadraditos es de colores y porque es más fácil su escaneo.

Para conocer el posible impacto de su implantación en un hotel, Hosbec ha contado con la experiencia piloto del Hotel AR Beach Diamont de Calp. Desde la patronal hotelera, destacan que "sus ventajas es que es más accesible y se ha configurado para ofrecer más ordenada la oferta de servicios y propuesta que ofrece el establecimiento y su entorno". La propuesta que se ha traducido en la firma de un convenio entre la asociación y la empresa se hace a partir de una implantación integral en este establecimiento de la Marina Alta.

Los códigos NaviLens son un sistema de señalización inteligente diseñado principalmente para mejorar la accesibilidad y la autonomía de personas con discapacidad visual o baja visión, y por supuesto, usables por todo tipo de personas para mejorar su orientación y ubicación de estancias.

Facilidad de uso

El acuerdo ha estado acompañado de un recorrido por el hotel calpino para que se pudiera comprobar su uso. De esta manera, los usuarios de los códigos han podido comprobar el funcionamiento de la aplicación móvil gratuita que es capaz de leer los códigos a larga distancia y con amplia angularidad. Es decir, solo con abrir la cámara del móvil se captura el código NaviLens y la información llega al usuario, dándole indicaciones de ubicaciones, horarios, descripciones o cualquier otro contenido que se considere útil.

Fede Fuster y Lorenzo Campos, tras el acuerdo para facilitar el acceso a estos sistemas de códigos. / INFORMACIÓN

Esta evolución de los códigos QR supone una total revolución en la comunicación con el cliente, y en el caso de hoteles o espacios de ocio y entretenimiento, facilita el acceso a toda la información disponible, fomentando que todo usuario sea más independiente en el uso de los espacios, en el desarrollo de sus actividades o sencillamente para poderse ubicar.

Durante la visita, se ha podido acceder a través de estos códigos a indicaciones generales, como los espacios de lobby recepción, aseos en zonas comunes, o ubicacion de ascensores, hasta informacion sobre el almuerzo y oferta gastronomica, las instalaciones del Spa/gimnasio, o incluso dentro de una habitación, la ubicación de elementos como mobiliario o enchufes, que sin duda facilitan la estancia de los clientes.

El director de Ventas y Marketing de AR Hotels, Isaac Vidal, ha señalado que "la apuesta por la accesibilidad en nuestro grupo es contundente, y disponer de herramientas digitales, totalmente configurables, seguras para el usuario y que muestran la importancia de la universalidad de los servicIos de accesibilidad, es, sin duda, nuestra motivación".

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, y el CEO de NaviLens, Lorenzo Campos, han aprovechado la demostración del uso de la aplicación para cerrar el acuerdo que permitirá a los hoteles de la Comunitat Valenciana acceder a las diferentes modalidades de configuración de los códigos con unas condiciones que impulsarán la accesibilidad en la información de los alojamientos turísticos de la Comunidad Valenciana.