Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asambleas docentesPérez LlorcaJuicio Rafa MirPleno AlicanteEstafador de toldosFitness Explanada
instagramlinkedin

II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa

La industria de defensa española genera directamente 10.000 millones de euros y 36.000 empleos

El general Vicente Torres llama a una mayor participación de las pymes en la cadena de valor, ya que son el 80% de los agentes participantes de la producción, pero solo manejan el 8% del volumen negocio

General Vicente Torres

General Vicente Torres / Ferran Nadeu

Gabriel Ubieto

Barcelona

La industria de defensa española es un sector económicamente al alza, que mueve directamente unos 10.000 millones de euros al año y da empleo a unos 36.000 trabajadores de alta cualificación. Cifras propias ya de una potencia relevante y que, en materia de ventas a otros países, ubica a España "entre los 10 países del mundo capacidad exportación", según ha destacado el general Vicente Torres, subdirector de estrategia industrial del Ministerio de Defensa, este jueves en el II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa.

Los datos citados por el militar corresponden al informe 'La industria de defensa en España', relevan crecimientos a doble dígitos en indicadores relevantes y constatan el 'boom' que está experimentando el negocio de la seguridad en toda Europa y que prolongará a corto y medio plazo. 'Boom' impulsado por la inyección de millones que desde las distintas administraciones están disponiendo.

"Nos estamos dando cuenta de lo frágil ahora, en 2026, de que es la seguridad. No nos viene dado y debemos aumentar el nivel de autonomía estratégica, reducir la dependencia de terceros y reforzar nuestras capacidades industriales estratégicas", ha afirmado el general Torres.

Noticias relacionadas y más

El general Torres ha intervenido en el evento organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Cataluña en el desarrollo de este sector como motor económico. El encuentro está patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Cataluña, Indra, Oesia, Sateliot y TRC.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hortensia Roig (Edem): 'Un ejecutivo no puede dejar el coche en el parking de Mercadona, es para los clientes
  2. El TRAM de Alicante se convierte en experiencia piloto de los nuevos tranvías de gran capacidad
  3. La fiesta del sacrificio duplica la demanda de corderos en Alicante
  4. Bonny dice adiós al tomate redondo
  5. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Es posible que la empresa tenga que pagar lo que te sale en la declaración de la Renta
  6. Tabla de jubilación 2026 y 2027: cuánto se cobra según los años cotizados según el experto Ignacio Solsona
  7. El vino de Alicante afronta una campaña ilusionante con una previsión de 20 millones de kilos de uva
  8. La alicantina ASV lidera la única propuesta para el megacontrato de 580 millones de las ambulancias de la Generalitat

La industria de defensa española genera directamente 10.000 millones de euros y 36.000 empleos

La industria de defensa española genera directamente 10.000 millones de euros y 36.000 empleos

Repsol retoma el proyecto de gasolinera en los terrenos de los antiguos depósitos del Puerto de Alicante

Repsol retoma el proyecto de gasolinera en los terrenos de los antiguos depósitos del Puerto de Alicante

Raül Blanco (Sapa) defiende que la industria militar necesita más "programas plurianuales" que no guerras

Raül Blanco (Sapa) defiende que la industria militar necesita más "programas plurianuales" que no guerras

Bruselas multa con 200 millones a Temu por no evitar la venta de productos ilegales

Bruselas multa con 200 millones a Temu por no evitar la venta de productos ilegales

El Gobierno ve en las 462 pymes industriales de defensa un motor estratégico para la innovación: "No pueden ser relevantes solo en momentos puntuales"

El Gobierno ve en las 462 pymes industriales de defensa un motor estratégico para la innovación: "No pueden ser relevantes solo en momentos puntuales"

¿Necesitas ayuda con la renta? La Generalitat pone en marcha todos estos puntos de atención para los contribuyentes

¿Necesitas ayuda con la renta? La Generalitat pone en marcha todos estos puntos de atención para los contribuyentes

Buenas noticias si vas a comprar una casa en Alicante: baja uno de los impuestos clave

Buenas noticias si vas a comprar una casa en Alicante: baja uno de los impuestos clave

La Administración Trump rechaza las maniobras de España para no pagar indemnizaciones millonarias por los recortes a renovables

La Administración Trump rechaza las maniobras de España para no pagar indemnizaciones millonarias por los recortes a renovables
Tracking Pixel Contents