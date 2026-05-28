Líbere Hospitality Group abre las puertas del mayor bloque de apartamentos en el centro de Alicante

Desde marzo, el reloj jugaba en contra de Líbere Hospitality Group (LHG) y este jueves el grupo inversor ha anunciado que abre las puertas de 61 apartamentos en el que se ha transformado el antiguo edificio Generali en el centro de Alicante. La socimi All Iron RE desembarca, de esta manera, en la capital alicantina con el reto de gestionar el mayor activo de este tipo de establecimiento en el casco urbano.

La gestión y explotación del activo correrán a cargo del primero en lo que es el primer desembarco de ambas compañías en la localidad alicantina que se suma a los inmuebles que ya hay en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. La puesta en marcha culmina un trabajo que arrancó hace ya cuatro años y, por lo tanto, fuera de la moratoria que hay fijada por el Ayuntamiento. Desde la empresa han destacado tanto la apuesta estratégica que supone la apertura del inmueble, así como la inversión que se ha realizado.

El conocido como edificio Generali, situado en una de las esquinas entre la Rambla y la calle Gerona, se adquirió en 2021 por 9,2 millones de euros. La inversión total ha ascendido a 17,2 millones de euros, según indican desde la compañía. Para Líbere Hospitality Group, "supone su entrada en Alicante y un nuevo paso dentro de su estrategia de crecimiento en destinos urbanos y turísticos con demanda sostenida. Alicante encaja perfectamente con el tipo de ciudad donde queremos seguir creciendo, destinos con actividad durante todo el año, capacidad de atraer distintos perfiles de estancia y una fuerte combinación entre vida urbana y componente turístico”, señala Antón de la Rica, Co-CEO del grupo.

El bloque de apartamentos ya está abierto en el centro de Alicante. / INFORMACIÓN

Patrimonio e inversores

El edificio cuenta con una superficie construida de 3.931 metros cuadrados distribuidos en planta baja, entreplanta, planta principal, 6 plantas, más dos áticos en torreón y cubierta transitable. Construido originalmente en 1943, el nuevo bloque de apartamentos se ha adaptado para su nuevo uso manteniendo elementos protegidos de alto valor arquitectónico e histórico, en línea con el Plan Especial de Protección y Conservación del centro tradicional de Alicante.

El inmueble cuenta con 61 unidades distribuidas entre estudios, algunos de ellos con terraza, apartamentos de un dormitorio y dúplex con terraza. Además, incorpora una oferta de servicios y zonas comunes, entre las que destacan una azotea con piscina y zona de hamacas, así como un espacio común con desayunador en planta baja.

La llegada de LHG también implica contar con un nuevo actor en la hotelería de la provincia y una nueva fórmula, pues su actividad tiene como base una diversidad de propietarios e inversores institucionales y privados en distintos mercados europeos. Los activos de All Iron Re Socimi representan aproximadamente un 32 % de la cartera total de la compañía.

Apartamento en uno de los torreones del antiguo edificio Generali. / Imagen cedida a INFORMACIÓN

Tras esta inauguración, la compañía cuenta ya con 10 inmuebles en operación, que suman un total de 533 unidades y continúa avanzando con la puesta en marcha de su porfolio de activos en ubicaciones céntricas. Además, supera las 973 unidades en operación a nivel nacional y las 2.300 unidades en cartera a nivel internacional.

Desde la empresa subrayan que "Alicante se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos urbanos con mayor dinamismo del mercado nacional, impulsado por una combinación de turismo internacional, conectividad y actividad durante todo el año. Su equilibrio entre componente vacacional y vida urbana, junto al crecimiento de las estancias flexibles y de media duración, está reforzando el atractivo de la ciudad para nuevos modelos de alojamiento".