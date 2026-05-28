¿Necesitas ayuda con la renta? La Generalitat pone en marcha todos estos puntos de atención para los contribuyentes

Aunque cada vez son más los contribuyentes que utilizan la web y la aplicación para presentar su declaración de la renta, no siempre es tan sencillo. Sobre todo, si se desea incluir alguna deducción autonómica a la que se tenga derecho, que no vienen configuradas por defectos en el borrador que prepara automáticamente el programa Renta Web.

Es el caso de las deducciones por gastos de salud, como el gimnasio o el psicólogo, o las que también existen por actividades musicales o por la compra de gafas, entre otras muchas.

Aunque en esos casos también hay muchos contribuyentes que modifican por sí solos su declaración, también existe la posibilidad de solicitar asesoramiento gratuito a la administración. Así, además de las instalaciones de la Agencia Estatal, la Agencia Tributaria Valenciana también pone en marcha desde este viernes 29 de mayo el plazo para solicitar cita previa para la atención presencial durante la campaña de la renta, que podrá gestionarse hasta el próximo 29 de junio.

La cita será imprescindible para acceder al servicio de atención gratuita y personalizada que prestará el organismo tributario valenciano del 1 al 30 de junio, en el mismo periodo que el habilitado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con el fin de ayudar a los contribuyentes valencianos a confeccionar y presentar su declaración de la renta.

Una de las oficinas de atención al contribuyente para hacer la declaración. / INFORMACIÓN

Esta cita previa se podrá solicitar a través de la página web de la AEAT (www.agenciatributaria.es), empleando la App ‘Agencia Tributaria’, o de lunes a viernes, de 9h a 19h, en los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44 (atención personalizada).

Para ello, la administración tributaria valenciana implementará como en años anteriores el servicio de atención presencial "Más cerca de ti’, que ofrecerá asesoramiento y la posibilidad de realizar la declaración a la ciudadanía en la sede de la ATV en València, en sus dos delegaciones en Alicante y Castelló de la Plana; en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de la Comunidad Valenciana y en los municipios de Ademuz, Ayora y Paiporta.

Horario

El horario general de atención presencial será en la sede central y delegaciones de la ATV en Valencia, Alicante, Castellón, así como en la oficina de Paiporta, los lunes, martes y jueves de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas; y miércoles y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Por su parte, las oficinas liquidadoras atenderán los miércoles y viernes de 9:00 a 15:00 horas, y lunes, martes y jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas. En Ademuz será los martes de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas y en Ayora los jueves de 9:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

La lista

En estas oficinas la ciudadanía valenciana podrá obtener la información necesaria para cumplimentar la declaración de la renta, incluyendo las deducciones disponibles, así como ser asistidos para la presentación de la declaración en ese momento por parte del personal que le atienda.

En concreto, en esta campaña de la renta 2025 se ofrecerá este servicio presencial en la provincia de Valencia en la sede de la ATV en València (calle Gregorio Gea, 14), en los municipios de Ademuz, Ayora y Paiporta, así como en los puntos habilitados en las oficinas liquidadoras habilitadas de Aldaia, Chelva, Llíria, Sagunto, Benaguasil, Moncada, Paterna, Massamagrell, Requena, Manises, Torrent, Chiva, Picassent, Algemesí, Carlet, Sueca, Alzira, Cullera, Alberic, Tavernes de la Valldigna, Enguera, Xàtiva, Gandia, Ontinyent, Albaida y Oliva.

Calendario de la Renta 2026. / Europa Press

Esta asistencia se proporcionará en la provincia de Alicante en la delegación de la ATV en Alicante (Calle Churruca, 25), así como en 25 oficinas liquidadoras ubicadas en los municipios de Alcoy, Altea, Benidorm, Callosa d’en Sarrià, Callosa de Segura, Calp, El Campello, Cocentaina, Dénia, Dolores, Elche, Elda, Guardamar de Segura, Xàbia, Xixona, Monóvar, Novelda, Orihuela, Pedreguer, Pego, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Torrevieja, la Vila Joiosa y Villena.

Por su parte, en la provincia de Castellón se ofrecerá este servicio en la delegación de la ATV en Castelló de la Plana (Plaza Tetuán, 38), así como en diez oficinas liquidadoras ubicadas en los municipios de Albocàsser, Lucena del Cid, Morella, Nules, Oropesa del Mar, Sant Mateu, Segorbe, Vila-real, Vinaròs y Viver.

Deducciones fiscales sociodeportivas

La Generalitat ha vuelto a aplicar por tercer año consecutivo en el tramo autonómico del IRPF deducciones fiscales por gastos vinculados a la salud, la práctica deportiva y actividades saludables. Estas deducciones se aplican a contribuyentes cuya base liquidable general y del ahorro sea de hasta 60.000 euros en declaración individual y 78.000 euros en conjunta.

Las desgravaciones por gastos en salud abarcan tratamientos de salud bucodental no estéticos, cristales graduados y lentes de contacto, así como los gastos por el tratamiento de enfermedades crónicas de alta complejidad, raras o por daño cerebral adquirido o alzhéimer. Así, se incluyen deducciones de hasta 150 euros por el 30 % de las cantidades abonadas por gastos vinculados a la salud bucodental y deducciones de hasta 100 euros por el 30 % de gastos destinados a la adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza.

Asimismo, se fijan deducciones de hasta 150 euros por el 30 % de los gastos generados por miembros de la unidad familiar que necesiten ayuda por sufrir cualquier patología relacionada con la salud mental. Igualmente, se añade la deducción de hasta 100 euros por gastos ligados a enfermedades crónicas de alta complejidad o las denominadas raras, así como con diagnóstico de daño cerebral adquirido o alzhéimer. El límite de esta deducción se eleva hasta 150 euros si la familia es numerosa o monoparental.

La Agencia Tributaria prevé devolver 13.271 millones en la campaña de la renta de 2025 / INFORMACION

Respecto a la deducción por práctica deportiva y actividades saludables, la deducción general es del 30 %, pero puede llegar hasta el 100 % si el declarante es mayor de 75 años o tiene una discapacidad igual o superior al 65 %, con un tope de 150 euros.

Música

Con la finalidad de apoyar la formación, se ha puesto en marcha en esta campaña de la renta una nueva deducción en el IRPF que incluye rebajas fiscales de hasta 150 euros por las tasas y cuotas por enseñanzas de música impartidas en conservatorios y escuelas de música, o de música y danza, así como por las cuotas satisfechas por las personas socias de sociedades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.

Además, se incluyen los gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento musical, así como por la compra de instrumentos y partituras en el marco de las actividades de formación o divulgación de la música desarrolladas por estos centros, y también por la compra de entradas para la asistencia a conciertos de música organizados por los centros docentes y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.