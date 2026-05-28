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El Puerto de Alicante realiza un cartografiado digital de sus instalaciones con la ayuda de drones

Se trata de una actuación destinada a mejorar la planificación y gestión de las infraestructuras del recinto portuario

El dron que está digitalizando la cartografía portuaria.

El dron que está digitalizando la cartografía portuaria.

Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

La Autoridad Portuaria de Alicante ha iniciado este jueves los vuelos de drones que permitirán poner en marcha el proyecto de cartografiado digital del recinto portuario, una actuación estratégica orientada a mejorar la planificación, gestión y digitalización de las infraestructuras portuarias.

Mediante tecnología Lidar y fotogrametría avanzada, el proyecto prevé la captura de información aérea de alta precisión. Ortofotografía georreferenciada y cartografía digital actualizada de todo el recinto portuario. Para ello, los drones crearán una malla de puntos, similar a un mapa, con una separación de dos centímetros entre ellos.

El dron que está catografiano el puerto.

El dron que está catografiando el puerto. / INFORMACION

Esta información será clave para optimizar futuras actuaciones de mantenimiento, planificación de obras, ordenación de espacios y mejora de la operativa logística. Esta base digital será también el punto de partida para la creación de un gemelo digital del puerto de Alicante.

El levantamiento geoespacial permitirá además desarrollar modelos tridimensionales y herramientas digitales avanzadas que facilitarán el análisis técnico de infraestructuras, superficies operativas, accesos y áreas logísticas. Estos modelos servirán de apoyo tanto para la planificación estratégica como para la toma de decisiones en futuras actuaciones vinculadas al crecimiento y modernización del puerto.

Tal y como explica el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, “la incorporación de tecnologías inteligentes como los drones y los sistemas de levantamiento geoespacial 3D nos permitirán disponer de información estratégica de gran precisión para mejorar la planificación, la gestión y la sostenibilidad de nuestras infraestructuras. Seguimos trabajando para consolidar un puerto más inteligente, eficiente y preparado para responder a los desafíos del futuro”.

El panel de controil del dron.

El panel de controil del dron. / INFORMACION

Asimismo, la utilización de drones aporta importantes ventajas operativas frente a otros sistemas tradicionales de medición y análisis topográfico. La rapidez en la captación de datos, la reducción de tiempos de trabajo y la posibilidad de acceder a zonas complejas de manera segura convierten esta tecnología en una herramienta especialmente útil para entornos portuarios.

Seguimiento

La información obtenida también permitirá reforzar las capacidades de monitorización y control del recinto, favoreciendo un mejor seguimiento de infraestructuras y espacios portuarios. Del mismo modo, facilitará la creación de bases cartográficas digitales que podrán integrarse en futuros proyectos tecnológicos y sistemas inteligentes de gestión portuaria.

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La puesta en marcha de este proyecto se enmarca en la estrategia de innovación y digitalización impulsada por la Autoridad Portuaria para avanzar hacia un puerto más inteligente, conectado y sostenible, alineado con los objetivos de eficiencia, sostenibilidad y modernización que marcan el futuro del sistema portuario.

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