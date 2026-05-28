Repsol retoma el proyecto de gasolinera en los terrenos de los antiguos depósitos del Puerto de Alicante

Repsol ha retomado su proyecto de instalación de una gasolinera en el Puerto de Alicante, justo en los terrenos que ocuparon los antiguos depósitos de Campsa, hoy en fase de descontaminación. La compañía, en concreto, ha solicitado permiso de actividad al Ayuntamiento, basándose en la licencia de obras que ya obtuvo en 2014, y que los técnicos tendrán que dirimir si ha caducado debido al tiempo transcurrido. De ser así, toda la tramitación para habilitar la estación de servicio tendría que reiniciarse de nuevo.

Fue en 1970 cuando en las proximidades de la antigua estación de Murcia, hoy Casa Mediterráneo, se instalaron 30 depósitos que, posteriormente, en 1999, fueron trasladados a la pedanía de Bacarot. Más tarde, y ya con los silos desmantelados, se puso en marcha el proyecto para la instalación de una gasolinera en ese mismo emplazamiento, con una licencia de obras que se concedió en 2014 y unos trabajos que llegaron a arrancar un año después. Sin embargo, la detección de aguas contaminadas por hidrocarburos en el subsuelo hizo que la construcción se paralizase.

Trabajos de descontaminación de la zona de los antiguos depósitos. / ALEX DOMINGUEZ

Pues bien, justo cuando están a punto de culminarse las obras de descontaminación de la zona afectada, Repsol ha decidido retomar el proyecto de gasolinera, solicitando el permiso de actividad en el Ayuntamiento para construir un edificio de 146 metros cuadrados en el punto más cercano a la avenida del Faro, con tres isletas para surtidores y un lavadero de vehículos. Todo a través de un presupuesto de 976.000 euros. Argumenta, para ello, que ya cuenta con la preceptiva licencia de obras, aunque eso es algo que los técnicos tendrán que ratificar, dado el tiempo transcurrido.

Reservas

Así lo ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, quien advierte de que, en el caso de que haya caducado, toda la tramitación tendría que iniciarse de nuevo, lo que dilataría mucho más los plazos para la puesta en marcha de esta estación, sí es que finalmente obtiene los permisos. En el Puerto, de entrada, tienen muchas reservas al respecto, habida cuenta del problema de contaminación provocado por los antiguos depósitos de combustible.

En la actualidad, de hecho, siguen desarrollándose los trabajos de descontaminación a cargo de Exolum (antigua Campsa). La actuación, en concreto, ha entrado ahora su fase decisiva con la separación de las tierras contaminadas de las que no lo están. Según la información facilitada desde el puerto, las obras, consistentes en la excavación de los vasos, se están desarrollando en dos parcelas.

Máquinas trabajano en la zona. / ALEX DOMINGUEZ

En la zona Este, en concreto, se prevé una excavación de 1.363 metros cúbicos, de los cuales 972 metros corresponden a material sin afección y 396 metros a material que requerirá de tratamiento. En la zona Oeste, por su parte, está previsto excavar un total de 25.606 metros cúbicos, de los cuales 14.792 metros cúbicos corresponden a material sin afección y 10.814 al que necesitará tratamiento. En conjunto, 11.210 metros cúbicos de tierra que tendrán que ser tratados para la eliminación de los restos de hidrocarburos.

Una vez finalice el conjunto de la operación, el hidrocarburo extraído mediante varias técnicas será derivado a un gestor autorizado. Tras esto, se volverá a analizar el conjunto del terreno y, si todo está correcto, se restablecerán las parcelas para su uso.