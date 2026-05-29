El Consell reparte concesiones en la batalla entre taxi y VTC con un aviso a navegantes: paraliza licencias y aumenta multas

Tras dos meses de espera, el Consell ha decidido ir a por todas en la batalla entre el taxi y las VTC. El vicepresidente y conseller de Transportes, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que el nuevo decreto es un "ejercicio de equilibrio" y, a tenor de lo expuesto, así es el nuevo marco regulatorio con el que se tratará de frenar las prácticas ilegales en la movilidad. De entre las numerosas novedades, hay que destacar dos. La primera es que el Ejecutivo valenciano frena en seco las licencias. La segunda es que las demandas que se atienden para los taxistas no restan que la victoria logradas por los conductores privadas como es que ya podrán operar dentro del casco urbano.

La contraprestación a tan magno cambio es el endurecimiento hacia las sanciones y los controles. Para hacerlo eficiente, Martínez Mus copia el modelo que se implantó para acabar con la piratería de los pisos turísticos y es dar todo el poder a los ayuntamientos que lo pidan en materia de control y sanción. Esta es la victoria de los taxistas en un decreto con el que "se quiere dar seguridad jurídica al sector", según ha subrayado el titular de Transportes en la rueda de prensa tras el pleno del Consell.

Martínez Mus ha insistido mucho en el diálogo y ha advertido, porque es consciente, que no se contenta al cien por cien a ambas partes. Así que el perfil que ha trasladado es el de quien sabe que todos se deben ajustar a las normas y, sobre todo, que había cuestiones que no tienen sentido en pleno siglo XXI en lo referente a la gestión de la movilidad. La paralización de las licencias para las dos partes obedece al aluvión de peticiones, "si bien el taxi tendrá algunas excepciones". Se trata de las demandas puntuales, lo que podría afectar al caso del aeropuerto Alicante-Elche, y a las licencias para taxi dirigidos a personas con discapacidad que arrastran un déficit estructural.

El punto de desconcierto es la duración de esta moratoria. Martínez Mus ha señalado que la "suspensión estará en vigor hasta que se realice el informe exhaustivo que detalle la situación de la movilidad y de ambos sectores".

Respecto al régimen sancionador para que las limitaciones a las VTC se cumplan sí o sí, el nuevo decreto prevé multras de hasta 6.000 euros y la posibilidad de que el vehículo sea inmovilizado. "Queremos que la normativa se cumpla a rajatabla. Hablamos, por tanto, que habrá mano dura contra infracciones como estacionar en la vía pública para captar clientes que no hayan contratado el servicio o prestar servicio fuera del ámbito permitido por parte de licencias de otras autonomías".

Las concesiones

Respecto a las demandas del sector del taxi, la conselleria ha incluido varias cuestiones:

Se aumentan las autorizaciones máximas de taxi que se podían obtener. Se amplía a un máximo de 3 o 5 si son vehículos adaptados para discapacitados. Así, se permite también fomentar la contratación de terceros y exprimir cada licencia para prestar más servicio con los mismos medios materiales.

A día de hoy no pueden crearse nuevas licencias de taxi cuando la relación entre número de taxis y los millares de habitantes de un determinado municipio o área de prestación conjunta exceda de la unidad. La suspensión de licencias se mantiene, pero con el decreto se crean dos excepciones: cuando por razones de demanda exista la necesidad y cuando se requiera aumentar el número de vehículos adaptados para personas con discapacidad.

Se elimina la plena y exclusiva dedicación en el sector del Taxi, solo se mantiene la limitación de compaginarlo con VTC.

Se permite a una persona física heredar la licencia siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos para ser titular de autorización de taxi, sin ninguna otra limitación.

Se permite a los municipios salirse de las áreas de prestación conjuntas con plena autonomía.

El sector de las VTC verá reconocida demandas como:

Se ha eliminado toda referencia a que las VTC habilitan exclusivamente para realizar transporte interurbano. Ahora podrán realizar transporte urbano con determinadas restricciones.

A día de hoy antes de contratar un VTC has de esperar 15 minutos. Se elimina esta traba burocrática absurda, introducida en su momento tan solo para intentar limitar las VTC.

(noticia en elaboración)