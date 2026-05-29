La distensión entre EEUU e Irán devuelve el verde a las bolsas y enfría el petróleo
Los principales índices bursátiles europeos y asiáticos celebran la renovada esperanza de una salida negociada al conflicto con subidas notables
Las bolsas se tiñen de verde en la recta final de la semana bursátil después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo provisional para prorrogar el alto el fuego durante 60 días más. La noticia, difundida tras una información publicada por el medio estadounidense Axios, ha tenido un efecto inmediato en los mercados energéticos, donde el petróleo acelera las caídas este viernes.
Los futuros del Brent, la referencia en Europa, se dejan un 1,3% antes de la apertura de los mercados europeos y cotizan en torno a los 91 dólares por barril, después de haber arrancado la semana rozando la cota psicológica de los 100 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, profundiza aún más los descensos y cae un 1,4%, hasta los 87 dólares por barril.
En renta variable, el Euro Stoxx 50, el principal termómetro bursátil de la zona euro, arranca la sesión con avances moderados, impulsado por la renovada esperanza de una salida negociada a un conflicto que se prolonga ya desde hace más de tres meses. El Ibex 35 rebota 0,60% en el primer tramo de la sesión, a medida que los inversores vuelven a las ventas. Europa recoge así el testigo de Asia, donde los inversores celebraron la tregua con nuevas subidas. En Tokio, el Nikkei se disparó más de un 2%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó cerca de un 1%.
El mercado de deuda, sin embargo, sigue enviando señales de cautela. Las rentabilidades permanecen en niveles elevados y reflejan que los inversores aún no dan la batalla por ganada. El bono del Tesoro estadounidense a diez años, referencia mundial para la renta fija, ofrece una rentabilidad del 4,45%.
- Hortensia Roig (Edem): 'Un ejecutivo no puede dejar el coche en el parking de Mercadona, es para los clientes
- Tabla de jubilación 2026 y 2027: cuánto se cobra según los años cotizados según el experto Ignacio Solsona
- De Eurovisión a las salas de apuestas o las perfumerías: el triunfo de Dara convierte el Bangaranga en objeto de deseo de las empresas
- El TRAM de Alicante se convierte en experiencia piloto de los nuevos tranvías de gran capacidad
- La fiesta del sacrificio duplica la demanda de corderos en Alicante
- La plaga se desboca: el virus de los cítricos amenaza con llevarse por delante medio millón de limoneros en Alicante
- Bonny dice adiós al tomate redondo
- Líbere Hospitality Group abre las puertas del mayor bloque de apartamentos en el centro de Alicante