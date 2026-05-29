El Puerto de Alicante explora su internacionalización con la visita de una delegación brasileña

El Puerto de Alicante ha recibido hoy la visita de una delegación institucional y empresarial vinculada al puerto de Itajaí, enclave estratégico del estado brasileño de Santa Catarina y uno de los principales puertos especializados en tráfico contenerizado y carga refrigerada del sur de Brasil.

La visita se enmarca en la hoja de ruta de internacionalización impulsada por la Autoridad Portuaria de Alicante, orientada a reforzar la presencia del puerto alicantino en mercados internacionales estratégicos, impulsar nuevas alianzas institucionales y empresariales y explorar oportunidades de cooperación logística con áreas de elevado potencial industrial y exportador.

El puerto de Itajaí forma parte del complejo portuario Itajaí-Navegantes, uno de los sistemas logísticos más dinámicos del sur de Brasil. Se trata de un puerto regional altamente especializado en exportaciones agroindustriales y tráfico contenerizado, con un movimiento aproximado de 6 millones de toneladas anuales y cerca de 750.000 TEUs al año.

La delegación brasileña en el puerto alicantino. / INFORMACION

Entre sus principales tráficos destacan la exportación de carne congelada, productos agroindustriales, madera, papel, celulosa, cerámica y tabaco, así como la importación de maquinaria industrial, equipos tecnológicos y bienes intermedios para la industria brasileña.

Asimismo, el puerto de Itajaí es uno de los principales referentes brasileños en logística de mercancía refrigerada, especialmente vinculada a productos alimentarios y cadenas de frío, gracias a su elevada integración con el tejido industrial y exportador de Santa Catarina.

Durante las reuniones mantenidas en Alicante se ha puesto de relieve la creciente relevancia de los corredores logísticos entre Brasil y el Mediterráneo, así como el interés mutuo por identificar oportunidades de cooperación en nichos logísticos especializados y cadenas de suministro de mayor valor añadido.

La delegación brasileña se ha reunidos con Luis Rodríguez. / INFORMACION

La Autoridad Portuaria considera que la proximidad al tejido industrial de la provincia, la flexibilidad operativa y la menor congestión relativa frente a grandes hubs constituyen elementos diferenciales que pueden favorecer la captación de determinados tráficos especializados vinculados a sectores industriales, agroalimentarios y manufactureros.

El presidente Luis Rodríguez ha destacado que “la internacionalización constituye una de las líneas estratégicas prioritarias del puerto para los próximos años, especialmente en mercados con elevado potencial de crecimiento y complementariedad económica como Brasil”.

Potencial

Por parte de la delegación brasileña, se ha valorado positivamente el conocimiento directo de las instalaciones portuarias alicantinas y el potencial de desarrollo de nuevas relaciones comerciales y logísticas entre ambas regiones.

La visita ha incluido además un recorrido técnico por distintas áreas operativas del Puerto de Alicante, con especial atención a las terminales de mercancía general, tráfico contenerizado y servicios logísticos vinculados a mercancías industriales y agroalimentarias.

Con este encuentro, la Autoridad Portuaria de Alicante continúa avanzando en su estrategia de apertura internacional y fortalecimiento de relaciones institucionales y empresariales con puertos y regiones de interés estratégico para el desarrollo económico y logístico del enclave alicantino.