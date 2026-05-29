El Puerto de Alicante explora su internacionalización con la visita de una delegación brasileña
El objetivo de los contactos es seguir negociando la apertura de una línea de mercancías con el puerto de Itajaí
El Puerto de Alicante ha recibido hoy la visita de una delegación institucional y empresarial vinculada al puerto de Itajaí, enclave estratégico del estado brasileño de Santa Catarina y uno de los principales puertos especializados en tráfico contenerizado y carga refrigerada del sur de Brasil.
La visita se enmarca en la hoja de ruta de internacionalización impulsada por la Autoridad Portuaria de Alicante, orientada a reforzar la presencia del puerto alicantino en mercados internacionales estratégicos, impulsar nuevas alianzas institucionales y empresariales y explorar oportunidades de cooperación logística con áreas de elevado potencial industrial y exportador.
El puerto de Itajaí forma parte del complejo portuario Itajaí-Navegantes, uno de los sistemas logísticos más dinámicos del sur de Brasil. Se trata de un puerto regional altamente especializado en exportaciones agroindustriales y tráfico contenerizado, con un movimiento aproximado de 6 millones de toneladas anuales y cerca de 750.000 TEUs al año.
Entre sus principales tráficos destacan la exportación de carne congelada, productos agroindustriales, madera, papel, celulosa, cerámica y tabaco, así como la importación de maquinaria industrial, equipos tecnológicos y bienes intermedios para la industria brasileña.
Asimismo, el puerto de Itajaí es uno de los principales referentes brasileños en logística de mercancía refrigerada, especialmente vinculada a productos alimentarios y cadenas de frío, gracias a su elevada integración con el tejido industrial y exportador de Santa Catarina.
Durante las reuniones mantenidas en Alicante se ha puesto de relieve la creciente relevancia de los corredores logísticos entre Brasil y el Mediterráneo, así como el interés mutuo por identificar oportunidades de cooperación en nichos logísticos especializados y cadenas de suministro de mayor valor añadido.
La Autoridad Portuaria considera que la proximidad al tejido industrial de la provincia, la flexibilidad operativa y la menor congestión relativa frente a grandes hubs constituyen elementos diferenciales que pueden favorecer la captación de determinados tráficos especializados vinculados a sectores industriales, agroalimentarios y manufactureros.
El presidente Luis Rodríguez ha destacado que “la internacionalización constituye una de las líneas estratégicas prioritarias del puerto para los próximos años, especialmente en mercados con elevado potencial de crecimiento y complementariedad económica como Brasil”.
Potencial
Por parte de la delegación brasileña, se ha valorado positivamente el conocimiento directo de las instalaciones portuarias alicantinas y el potencial de desarrollo de nuevas relaciones comerciales y logísticas entre ambas regiones.
La visita ha incluido además un recorrido técnico por distintas áreas operativas del Puerto de Alicante, con especial atención a las terminales de mercancía general, tráfico contenerizado y servicios logísticos vinculados a mercancías industriales y agroalimentarias.
Con este encuentro, la Autoridad Portuaria de Alicante continúa avanzando en su estrategia de apertura internacional y fortalecimiento de relaciones institucionales y empresariales con puertos y regiones de interés estratégico para el desarrollo económico y logístico del enclave alicantino.
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