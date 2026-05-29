Reciclar la ciudad construida para responder a la falta de vivienda

La solución a la actual crisis habitacional no se resolverá solo construyendo más. La regeneración de las ciudades -especialmente, de aquellos entornos que han sufrido más el desgaste del tiempo o cuyos habitantes se encuentran en situación de vulnerabilidad- se ha convertido en una pieza clave para facilitar el acceso a la vivienda en el contexto actual. Sobre todo, en zonas altamente urbanizadas, como ocurre con la mayor parte del litoral Mediterráneo, donde el desarrollo de nuevo suelo urbano ya empieza a ser un problema.

Así lo asegura el grupo de expertos inmobiliarios reunidos por el Foro Económico y Social del Mediterráneo, la iniciativa de Prensa Ibérica para contribuir al desarrollo y la mejora de este territorio español. Un grupo que ha liderado la catedrática de Economía de la UA Paloma Taltavull y que, tras analizar varios casos de éxito en distintas zonas de la provincia, ya tiene listas sus conclusiones, que ha elaborado bajo el título Reciclar la ciudad construida: vivienda, regeneración y cohesión social.

Como señala este documento, el gran reto es cómo regenerar el parque residencial obsoleto en territorios sometidos a presión habitacional, envejecimiento demográfico, turismo residencial, escasez de suelo y vulnerabilidad social, sin expulsar a la población residente ni seguir ampliando la huella urbana. La cuestión de fondo no es únicamente cómo rehabilitar edificios, sino cómo activar un nuevo modelo de reciclaje urbano capaz de combinar vivienda digna, eficiencia energética, accesibilidad universal, financiación viable y gestión social de proximidad.

Los expertos inmobiliarios del Foro Mediterráneo. / INFORMACIÓN

En este sentido, los expertos señalan que Alicante funciona como un caso representativo de una tensión compartida por muchas ciudades mediterráneas: la necesidad de dar respuesta a la emergencia habitacional sin reproducir el urbanismo expansivo que ha marcado buena parte del desarrollo costero de las últimas décadas.

El reto puede formularse así: cómo transformar barrios y conjuntos residenciales deteriorados en activos urbanos sostenibles, inclusivos y eficientes, mediante modelos de intervención adaptados a cada tejido urbano y capaces de movilizar recursos públicos, europeos y privados.

El contexto

La provincia de Alicante concentra varias dinámicas que explican la complejidad del problema. Por un lado, la pujanza del turismo residencial, la inversión internacional y la demanda de vivienda en zonas costeras tensionan los precios y compiten con las necesidades de residencia permanente. Por otro, muchos barrios consolidados, especialmente aquellos construidos durante las décadas de los sesenta y setenta, presentan déficits de accesibilidad, baja eficiencia energética, envejecimiento físico del parque y una creciente vulnerabilidad social.

La rehabilitación de la ciudad existente aparece, por tanto, como una alternativa necesaria frente a la simple expansión urbana. La construcción nueva puede contribuir a aliviar parte de la demanda, pero no resuelve por sí sola el deterioro acumulado del stock residencial ni los problemas de pobreza energética, accesibilidad o pérdida de calidad urbana. Además, en territorios mediterráneos con fuerte presión sobre el suelo, seguir creciendo hacia fuera implica costes ambientales, infraestructurales y paisajísticos cada vez más difíciles de asumir.

Los fondos europeos orientados a la eficiencia energética y la descarbonización han abierto una ventana de oportunidad. Sin embargo, su aplicación real exige resolver tres barreras: la complejidad técnica de las actuaciones, la capacidad financiera de propietarios y administraciones, y la gestión social y jurídica de comunidades fragmentadas, envejecidas o vulnerables. La experiencia analizada muestra que la rehabilitación solo funciona cuando estos tres planos se abordan de forma integrada.

Los casos

A lo largo de las últimas semanas, el consejo ha analizado tres tipos de intervención exitosas en la provincia, como son la regeneración del barrio de San Antón en Elche; las actuaciones de rehabilitación del barrio de Navarregui y la urbanización Niza, en Sant Joan d’Alacant; y las posibles mejoras en los destinos turísticos, como Benidorm o Torrevieja gracias a las plusvalías de elevar la edificabilidad.

Varios edificios rehabilitados en Sant Joan d'Alacant. / INFORMACIÓN

No se trata de tres ejemplos aislados, sino de tres respuestas distintas ante tres situaciones urbanas diferentes: infravivienda o deterioro severo, barrios consolidados con necesidad de rehabilitación, y litoral turístico con parque residencial obsoleto y alto valor de mercado. La comparación de los tres modelos permite extraer una idea central: la política de vivienda mediterránea no puede basarse en una única receta. Cada tejido urbano exige una respuesta distinta según el grado de deterioro, la vulnerabilidad social, la capacidad de financiación, la disponibilidad de suelo y la presión del mercado.

Qué ha funcionado

Los casos analizados permiten identificar varios elementos que han resultado decisivos para convertir la rehabilitación urbana en una intervención viable y no solo en una declaración de intenciones. El primero es la necesidad de una intervención integral. Los modelos más sólidos no actúan solo sobre fachadas o elementos aislados, sino que combinan eficiencia energética, accesibilidad, mejora del entorno urbano, seguridad jurídica y acompañamiento social.

También la adaptación al tejido urbano. La intervención se ajusta al problema concreto: sustitución cuando la edificación es inviable, rehabilitación cuando el stock es recuperable, y densificación regulada cuando existe valor de mercado suficiente para financiar la regeneración.

Otra clave para el éxito es la financiación híbrida. Ningún caso descansa exclusivamente en el presupuesto municipal. La viabilidad aparece cuando se combinan fondos europeos, recursos estatales o autonómicos, aportaciones de propietarios, suelo público y captación de plusvalías privadas.

Entre los elementos que también han contribuido al éxito de estos casos está la creación de una oficina de proximidad y mediación. La gestión social emerge como una tecnología crítica. Informar, acompañar, mediar y dar seguridad jurídica a los residentes es tan relevante como diseñar el proyecto técnico.

Por último, también se aprecia la vinculación entre vivienda y eficiencia energética. La rehabilitación energética no se plantea solo como una política climática, sino también como una herramienta de cohesión social, salud pública y reducción de pobreza energética, según apuntan los expertos participantes en la iniciativa.

Lo que no ha funcionado

La lectura crítica de los casos también permite detectar límites importantes. Son elementos que no invalidan los modelos, pero sí condicionan su replicabilidad en otros territorios mediterráneos. El primero de ellos es que la subvención aislada no es suficiente. Las ayudas públicas pueden activar proyectos, pero no resuelven por sí solas la complejidad técnica, financiera y jurídica de una actuación de regeneración urbana.

En este mismo sentido, ha quedado claro que la comunidad de propietarios no puede asumir sola la carga. En barrios envejecidos o vulnerables, los vecinos carecen a menudo de capacidad económica, conocimiento técnico o seguridad jurídica para liderar el proceso.

Por otro lado, hay que tener cuidado con las propuestas de densificación -aumento de edificabilidad, de alturas- que puede generar rechazo si no está bien regulada. En el litoral, aumentar edificabilidad puede ser una herramienta útil, pero también puede entrar en conflicto con el paisaje, la identidad local y la percepción social de saturación.

Igualmente, hay que tener en cuenta que la burocracia puede bloquear la oportunidad. Los fondos europeos y las ayudas energéticas requieren una tramitación compleja. Sin estructuras profesionales de gestión, muchos proyectos no llegan a ejecutarse. El consejo también señala que no todos los modelos son trasladables de forma automática. Una solución válida para un barrio vulnerable de Elche no puede aplicarse sin adaptación a una zona turística costera o a un municipio con baja densidad y fuerte sensibilidad paisajística.

Posibles vías de intervención

A partir de los casos estudiados, el Consejo identifica tres grandes alternativas de intervención. La recomendación no es elegir una de forma universal, sino construir una matriz de decisión que permita seleccionar la combinación adecuada según el territorio. En primer lugar, estaría la rehabilitación integral del stock existente. Es la opción preferente cuando los edificios son recuperables y la trama urbana mantiene valor social y funcional. Permite mejorar eficiencia energética, accesibilidad y confort sin desplazar a los residentes ni consumir nuevo suelo. Requiere gestión técnica centralizada, financiación combinada y una intensa labor de pedagogía comunitaria.

Los aprendizajes transferibles a otras zonas del Mediterráneo La ciudad construida es el gran suelo disponible En territorios donde el suelo es escaso, caro o ambientalmente sensible, el futuro urbano pasa por aprovechar mejor lo ya construido. Reciclar ciudad significa rehabilitar, sustituir cuando sea necesario, densificar con criterio y liberar espacio para usos públicos, sin repetir patrones de expansión que incrementan costes y presión territorial. La rehabilitación energética es también política social La eficiencia energética no debe leerse solo como una exigencia climática. En viviendas obsoletas, aislar, ventilar, instalar ascensores o reducir consumos tiene efectos directos sobre salud, autonomía de personas mayores, rendimiento educativo, gasto familiar y calidad de vida. La financiación debe capturar valor y redistribuirlo Los presupuestos públicos no bastan para regenerar a gran escala. El aprendizaje clave es que el valor generado por la intervención urbana, especialmente en zonas de alta demanda, debe reinvertirse en vivienda asequible, espacio público, dotaciones y mejora del parque. La mediación vecinal es infraestructura crítica La regeneración urbana no se desbloquea solo con licencias, subvenciones o proyectos técnicos. Necesita confianza. Las oficinas de barrio, la información clara, la gestión de comunidades, la seguridad jurídica y la pedagogía social son condiciones de ejecución, no elementos accesorios. No hay una receta única: hay una matriz de soluciones El principal aprendizaje metodológico del consejo es que cada territorio debe disponer de una matriz de decisión. Allí donde el edificio es recuperable, rehabilitación integral. Allí donde hay infravivienda, sustitución por fases. Allí donde existe valor turístico y presión de mercado, densificación regulada y captación de plusvalías. La innovación está en combinar estas herramientas con criterio público y retorno social.

La segunda alternativa es la sustitución urbana por fases, que es necesaria cuando el deterioro físico o la infravivienda hacen inviable la rehabilitación. Este modelo exige una administración fuerte, suelo disponible, capacidad de realojo, seguridad jurídica y una gestión personalizada de los derechos de propiedad o alquiler. Su valor principal es que permite regenerar barrios completos sin romper la continuidad residencial de sus habitantes.

Y, por último, estaría la densificación regulada y la captación de plusvalías. Es una alternativa especialmente relevante en áreas turísticas consolidadas, donde existe un alto valor inmobiliario pero también obsolescencia del parque residencial. La clave es capturar parte de ese valor para financiar rehabilitación, vivienda asequible, espacio público y dotaciones. Debe aplicarse con criterios estrictos de equilibrio urbano, protección paisajística y retorno social.

A la hora de inclinarse por un u otra, los expertos proponen evaluar cada situación en función de seis parámetros: el grado de deterioro físico; la vulnerabilidad social; la capacidad de financiación; la disponibilidad y valor del suelo; el impacto energético y ambiental; y el retorno social.

La solución

La solución recomendada no es un único modelo de intervención, sino un sistema de decisión territorial para el reciclaje urbano mediterráneo. Según estos expertos, cada municipio debería clasificar su parque residencial según deterioro, vulnerabilidad, presión de mercado, disponibilidad de suelo y capacidad de financiación. A partir de esa matriz, la administración puede decidir si conviene rehabilitar, sustituir, densificar o combinar varias estrategias.

Este enfoque permite superar la falsa dicotomía entre construir más o rehabilitar más. En algunos ámbitos será imprescindible aumentar oferta mediante nueva vivienda; en otros, la prioridad será recuperar parque existente; y en otros, capturar valor inmobiliario para financiar vivienda asequible y dotaciones. La clave está en orientar todas las actuaciones hacia un mismo objetivo: regenerar ciudad sin expulsar población, sin consumir más territorio del necesario y sin dejar que el deterioro urbano se convierta en un coste social futuro.

Una vista de los edificios de primera línea de la playa de Levante en Benidor, donde aún perviven edificios de los años sesenta. / ÁLEX DOMÍNGUEZ

El modelo recomendado se articula sobre cuatro piezas: una política pública de regeneración urbana, una ingeniería financiera híbrida, una oficina de mediación vecinal y un marco de retorno social que permita justificar la inversión no solo en términos urbanísticos, sino también en salud, cohesión, eficiencia energética y competitividad territorial.

Un plan de actuación

Para trasladar los aprendizajes del consejo a una hoja de ruta operativa, se propone el siguiente plan de acción. Lo primero sería mapear el parque residencial obsoleto para identificar barrios, conjuntos de vivienda y áreas litorales con mayor deterioro físico, vulnerabilidad energética, problemas de accesibilidad y presión habitacional. A continuación se clasificarían las zonas según la tipología de intervención, donde debería distinguirse entre ámbitos de rehabilitación, sustitución, densificación o intervención mixta, evitando aplicar una solución uniforme a realidades urbanas distintas.

Otro punto necesario sería la creación de oficinas de regeneración urbana y mediación vecinal. Estas oficinas deben integrar información, tramitación de ayudas, acompañamiento jurídico, gestión social y coordinación técnica. Por otro lado, habría que diseñar paquetes financieros híbridos, en los que combinar fondos europeos, planes estatales y autonómicos, recursos municipales, aportaciones de propietarios, suelo público y captación de plusvalías donde sea viable.

Además, habría que garantizar permanencia residencial y retorno social, ya que toda actuación debe incorporar garantías para evitar expulsión, pérdida de derechos o sustitución social no deseada. Por último, medir resultados y evaluar el ahorro energético, reducción de pobreza energética, mejora de accesibilidad, vivienda asequible generada, salud, valor urbano y satisfacción vecinal.

El informe de los expertos muestra que la vivienda mediterránea del futuro no se resolverá únicamente construyendo más, sino regenerando mejor.