Del producto al dato: cómo TRACA prepara a la industria para el Pasaporte Digital de Producto

La sostenibilidad ya no dependerá solo de fabricar mejor, sino también de poder demostrarlo. En los próximos años, determinados productos deberán incorporar un Pasaporte Digital de Producto (PDP), una herramienta que permitirá consultar información sobre su origen, materiales, trazabilidad, reparaciones, mantenimiento, reciclaje o reutilización.

El reto para la industria es importante: registrar y compartir datos durante toda la vida útil de un producto, desde su fabricación hasta su final de vida, coordinando a fabricantes, proveedores, talleres, recicladores y otros agentes de la cadena de valor.

En este contexto se desarrolla TRACA, un proyecto desarrollado por ITI, centro tecnológico especializado en TIC, Inescop, Centro Tecnológico del Calzado e ITE, Instituto Tecnológico de la Energía, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+i) y la Unión Europea, que trabaja en una solución multisectorial de Pasaporte Digital de Producto aplicada inicialmente a baterías y calzado.

TRACA, el proyecto desarrollado por ITI, trabaja en una solución multisectorial del PDP que se ha aplicado inicialmente a baterías y calzado. / INESCOP

En los últimos meses, el proyecto ha pasado de la definición de la arquitectura tecnológica a disponer de un prototipo funcional. Esta solución ya permite gestionar pasaportes digitales con garantías de seguridad, trazabilidad e integridad de los datos, y se está ajustando a partir de las validaciones realizadas con centros tecnológicos y empresas colaboradoras. “Hace un año intuíamos cómo podía construirse un Pasaporte Digital de Producto. Ahora comprendemos mucho mejor sus retos y cómo trasladar esta tecnología a escenarios industriales reales”, explica Javier Fernández-Bravo Peñuela, investigador principal del proyecto en ITI.

Un pasaporte para conocer el ciclo de vida de cada producto

La idea del PDP puede parecer sencilla: una ficha digital que acompañe al producto durante toda su vida. Sin embargo, llevarlo a la práctica exige resolver cuestiones complejas: qué datos deben incluirse, quién los aporta, quién puede consultarlos y cómo se garantiza que la información no ha sido alterada.

En baterías, esta trazabilidad puede ayudar a decidir si, al final de su uso en un vehículo eléctrico, pueden reacondicionarse para una segunda vida, por ejemplo, en una instalación fotovoltaica. Para ello, es necesario conocer datos sobre mantenimiento, ciclos de carga, reparaciones, condiciones de uso y estado de salud.

En este ámbito, empresas como Endurance Motive, HESStec o Tyris AI han aportado su visión sobre las necesidades del sector energético y de almacenamiento, mientras que GESTAMP participó en las fases iniciales de definición de requisitos y modelado del PDP para baterías.

En calzado, el proyecto ha permitido explorar cómo recoger información sobre materiales, componentes, origen, procesos de fabricación y posibilidades de recuperación al final de la vida útil del producto.

En baterías, esta trazabilidad puede ayudar a decidir si, al final de su uso en un vehículo eléctrico, pueden reacondicionarse para una segunda vida. / ITE

Uno de los pilotos más relevantes ha consistido en integrar etiquetas NFC/RFID en suelas fabricadas por Inyectados Peke’s y montadas posteriormente en modelos de calzado de Pikolinos. Estas etiquetas permiten acceder al Pasaporte Digital de Producto desde un teléfono móvil, sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

La colaboración con Pikolinos ha sido una de las más completas del proyecto. La empresa aportó datos reales de producto, participó en la validación del flujo de información y trabajó junto a los centros tecnológicos para comprobar la integración de la solución en un entorno industrial real. Inyectados Peke’s, por su parte, validó la incorporación de chips en las suelas durante el proceso de fabricación, mientras que Panter centró su colaboración en recopilar información sobre durabilidad y comportamiento del calzado profesional en condiciones reales de uso.

De obligación normativa a oportunidad industrial

Aunque el Pasaporte Digital de Producto nace vinculado a la normativa europea, TRACA lo plantea también como una oportunidad para las empresas. Contar con información trazable y accesible puede facilitar el cumplimiento regulatorio, pero también mejorar la transparencia hacia clientes, proveedores y consumidores.

El proyecto parte de una idea clara: no tendría sentido desarrollar una solución diferente para cada sector. Por eso, ITI trabaja en una plataforma común, flexible y adaptable, que pueda responder a las necesidades de industrias distintas como las baterías y el calzado.

Esta plataforma permite que las empresas no tengan que desarrollar desde cero su propia infraestructura para gestionar pasaportes digitales. A través de conectores sencillos pueden publicar información del producto y hacerla accesible mediante códigos QR o etiquetas NFC.

“Nuestro objetivo es que las empresas puedan adoptar el Pasaporte Digital de Producto sin asumir toda la complejidad técnica asociada. Queremos facilitar esa transición y convertir una obligación normativa en una oportunidad para reforzar la transparencia y la confianza”, señalan desde ITI.

Validar con empresas para que el PDP no se quede en teoría

La fase de validación con empresas ha sido uno de los elementos centrales de TRACA. El objetivo no era solo desarrollar un prototipo, sino comprobar que podía adaptarse a la operativa real de sectores industriales concretos.

En el sector del calzado, las pruebas con Pikolinos, Inyectados Peke’s y Panter han permitido trabajar sobre casos reales relacionados con trazabilidad, identificación de componentes, sostenibilidad y durabilidad del producto. Además, el proyecto ha despertado interés en otras entidades del sector, como ITURRI, Leather Block o Vesica Piscis.

El PDP puede convertirse en una herramienta para generar confianza entre consumidores, empresas y administraciones. / ITI

Los resultados alcanzados se sitúan en un nivel de madurez tecnológica correspondiente a prototipos validados en entorno real. No obstante, los centros participantes señalan que todavía quedan retos importantes, como la evolución de la normativa europea y la necesidad de ampliar los pilotos a más sectores y fases del ciclo de vida del producto.

“El Pasaporte Digital de Producto no puede quedarse en un ejercicio teórico. Necesita encajar en la realidad de las empresas y aportarles valor desde el primer momento”, destacan desde el consorcio.

Hacia una trazabilidad útil y comprensible

La futura implantación del Pasaporte Digital de Producto obligará a la industria a gestionar información de forma más rigurosa, pero también puede convertirse en una herramienta para generar confianza. Para consumidores, empresas y administraciones, disponer de datos verificables permitirá tomar decisiones más informadas y avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.

TRACA avanza precisamente en esa dirección: convertir una obligación normativa compleja en una solución aplicable, escalable y conectada con las necesidades reales de la industria.

“Nuestro objetivo es allanar el camino para que las empresas valencianas puedan adoptar el Pasaporte Digital de Producto de forma sencilla, asequible y útil. Queremos que el PDP se perciba también como una oportunidad para demostrar la calidad, sostenibilidad y transparencia de los productos europeos”, concluyen desde ITI.