Victoria Puche asume la dirección Casa Alberola by Hilton en Alicante

El hotel Casa Alberola Curio Collection by Hilton cuenta desde marzo con una nueva directora. Victoria Puche ha asumido las riendas de este establecimiento de cuatro estrellas en Alicante, aspecto que se ha dado a conocer ahora tras culminar el proceso de salida del Grupo Forty. La que fuera directora general de Hosbec durante el primer mandato del actual máximo responsable de la patronal hotelera, Fede Fuster, retoma su actividad en este segmento turístico al que ha estado ligada durante su trayectoria profesional.

Puche ha asegurado que más que un reto es la oportunidad de volver a lo que le apasiona y, en la actualidad, requiere un alto grado de compromiso donde el componente de complejidad es cada día más elevado.

De esta manera, sale de la dirección de Proyectos y Relacionales Institucionales del conocido grupo de restauración alicantino tras más de dos años con importantes aperturas como el Béton Bru que acaba de celebrar su aniversario. Puche, que sigue compaginando su trabajo con la impartición de clases en la Universidad de Alicante, ejerció como directora general del Hotel Maya y del Boutique Calas Alicante desde 2016 hasta 2022, en dos periodos que se solaparon, aunque su andadura cuenta con otras marcas ilustres como Meliá.

Su cargo al frente de estos establecimientos en la localidad le llevaron también hasta la asociación APHA, donde fue presidenta entre 2019 y 2022. Su salida de esta organización marcó un punto de inflexión en la relación entre Hosbec y la citada asociación alicantina. Su figura fue clave en el intento de unión entre ambas que acabó en un desencuentro que, en la actualidad, pervive, si bien se han dado etapas diferentes de acercamiento y distanciamiento.