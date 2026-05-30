«Nuestro valor es conectar a la empresa con recursos, conocimiento y oportunidades»

¿Cómo contribuye Ibercaja a vertebrar el acceso a servicios financieros dentro del tejido empresarial de Alicante, especialmente para la empresa familiar?

En Alicante hemos estructurado la atención empresarial en dos plataformas complementarias. El Centro de Negocios de Empresas de Alicante atiende a las compañías de mayor dimensión con equipos especializados capaces de acompañar procesos de expansión, adquisición o reestructuración. Además, contamos con la oficina principal en la Rambla Mendez Nuñez. Ambos espacios, orientados a la empresa, tienen el mismo nivel de especialización calibrado al ritmo y la escala de cada segmento de clientes, donde la relación personal entre el gestor y el empresario sigue siendo nuestro valor diferencial. Para vertebrar el acceso a los servicios financieros nos convertimos en las personas de confianza a las que empresario llama antes de tomar una decisión que definirá la trayectoria de su compañía para los próximos años. El valor de un banco no está en sus productos, sino en su capacidad de generar confianza y conectar a la empresa con otros recursos, conocimiento y oportunidades que no podría alcanzar por sí sola.

¿Cómo acompañan a las empresas más allá de la financiación tradicional?

Generamos ecosistemas con propósito que generan impacto económico y social. Un ecosistema con propósito es una red de actores diversos que colaboran para lograr un objetivo común. La diferencia no está en definir ese propósito —algo que ya recogen estrategias como las RIS3—, sino en llevarlo a la práctica con una gobernanza sólida, un actor ancla y suficiente diversidad de participantes. A diferencia de los clústeres tradicionales, aquí el propósito guía toda la colaboración. En Ibercaja lo aplicamos integrando tres ámbitos —institucional, innovación y narrativa económica— que, coordinados, permiten generar resultados tangibles y un acompañamiento empresarial que va más allá de la financiación.

"Cuando las complementariedades están bien articuladas y la gobernanza sólida, el valor emerge de forma sistémica"

¿Qué modelo de gobernanza garantiza el éxito de los ecosistemas de innovación?

Los ecosistemas más eficaces combinan propósito claro, gobernanza sólida, actores ancla y colaboración entre perfiles diversos. El modelo se articula en tres niveles: estratégico, operativo y técnico. La experiencia de Ibercaja en el Arco Mediterráneo demuestra que los resultados más sólidos aparecen a medio y largo plazo, cuando las capacidades innovadoras se consolidan.

¿Qué papel tendrán los bancos en los ecosistemas de innovación del futuro?

Los bancos deberán participar activamente en la gobernanza y comprender los nuevos paradigmas tecnológicos que transforman la industria. Su valor dependerá de su capacidad para conectar actores y generar complementariedades. El Arco Mediterráneo es un corredor estratégico de innovación y desarrollo industrial.