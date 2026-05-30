El Consell mantiene la subvención de 1,5 millones a las obras sin licencia de la Cámara de Alicante

La Conselleria de Economía y Hacienda conserva para 2026 la ayuda de 1,5 millones de euros para la adecuación de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante. Cerca de dos años después de que empezaran las obras sin licencia y tras un año paralizadas, el área, que dirige José Antonio Rovira, prevé mantener la subvención nominativa de 2024 a favor de la entidad cameral que preside Carlos Baño.

Ya el año pasado, cuando aún presidía el Consell Carlos Mazón y Ruth Merino estaba al frente del departamento, se indicó que el convenio preservaba esa obligación económica. De nada han servido los informes negativos de la propia Conselleria que reflejaban las anomalías de una sede que se levantaba en el centro Panoramis del puerto de Alicante obviando los diferentes requerimientos de Urbanismo para obtener licencia.

Desde entonces hasta ahora, el proyecto está en un limbo de inacción tanto por parte del Ayuntamiento de Alicante como de la propia Cámara a cuenta de la orden de derribo de la planta superior levantada fuera de ordenación, según informe municipal. Cabe recordar que esta construcción ha requerido una inversión inicial de 4 millones de euros, pero que ya se ha devaluado en medio millón a cuenta de esa superficie extra fuera de planeamiento.

Recorte turístico con acento

Por otra parte, está Turisme, un área que dirige Marián Cano y que ha realizado una apuesta clara por las inversiones en contraposición con los agentes turísticos. En este último apartado, el organismo autonómico ve como sus presupuestos crecen un 21 % y se sitúan en los 98 millones. El motivo se centra las nuevas infraestructuras y la adecuación del Invat.tur de València. En este capítulo, las cuentas pasan de 5,7 millones a 9,2 millones

También crecen las Transferencias de Capital que van desde los 4,5 a 8,1 millones, si bien todo el esfuerzo va al programa Endavant dirigido a recuperar las poblaciones afectadas por la dana de 2024 (3 millones).

Estand de la Comunidad Valenciana en FITUR. / PILAR CORTES

Esos dos puntos tienen un lado negativo que son los agentes turísticos en un momento en el que el sector está tirando del motor económico. Benidorm, Torrevieja, Elche, Alicante, asociaciones de campos de golf, apartamentos, hoteles … prácticamente, nadie se ha salvado del recorte del 10 % de las ayudas de Turisme. La caída estaba prevista, porque ha sido la propia consellera Marián Cano ha sido quien a principios de año fue avisando a los afectados de que el presupuesto del Consell para este 2026 vendría con una disminución en atención al esfuerzo que había supuesto la dana de Valencia.

En la relación de ayudas destaca la relativa a la Cámara de Comercio de Alicante en el ámbito gastronómico. La entidad recibirá 340.000 euros para Alicante Gastronómica, aunque el concepto oficial es el “Apoyo a las actuaciones del turismo gastronómico, náutico, cultura y familiar”. Baño recibe aquí la rebaja pertinente, pues el año pasado ingresó 35.000 euros más por esta misma iniciativa.

En el listado de perjudicados, sale especialmente dañado Hosbec, porque, aunque el porcentaje está en el mismo rango que el resto (9-11 %), la ayuda que recibía era de las mayores. Baja de 875.000 euros a 780.000 euros.

En este mismo orden y dentro de la esfera de las administraciones públicas, le sigue Visit Benidorm que pasa de medio millón a 450.000 euros. A continuación, queda el Patronato Municipal de Turismo de Alicante baja un 10,7 %. Turisme resta 35.000 euros a la ayuda al organismo autónomo alicantino que se queda en 290.000 para las acciones de promoción y marketing turístico del municipio. Finalmente, está Visit Elche con un descenso del 9,3 % y un montante final de 140.000 euros.

En el conjunto de grandes destinos, Torrevieja es el que menos ve recortada la subvención nominativa, si bien es cierto que es el ayuntamiento de gran población con menos importe. Turisme reduce un 3,8 % y lo deja en 75.000 euros.

Otra de las asociaciones afectadas es la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, (APHA). La organización que dirige Carlos Castillo está en plena fase expansión y captación de socios, pero a pesar del aumento de su masa social y ámbito geográfico dentro de la Costa Blanca, baja un 4,5 % de 110.000 euros a 105.000 euros para sus acciones promocionales.

Juanfran Pérez Llorca, durante una presentación en Fitur. / PILAR CORTES

Quién gana

Sin embargo, la bajada generalizada ha tenido dos excepciones. La más destacada es el Consejo de Cámaras de Comercio, donde están incluidas las cinco entidades de la Comunidad Valenciana (Alicante, Alcoy, Orihuela, Valencia y Castellón). El organismo pasará de 650.000 euros en 2025 a 700.000 euros para el presente ejercicio y, por lo tanto, contará con un 7,7 % más para la “Gestión de calidad integral, impulso al emprendimiento y la competitividad empresarial y de la promoción en los distintos mercados nacionales y en el exterior”.

La traducción para la entidad presidida por Carlos Baño puede suponer una mejora del 44 % para esta iniciativa, de acuerdo con las cuentas aprobadas por la Cámara alicantina hace unos meses. Así, frente a los 114.940 euros imputados el año pasado, este se reflejan 166.000 euros.

La diferencia de 51.060 euros es una cantidad clave para los segundos actores que se han librado del recorte. Son los pequeños ayuntamientos y organizaciones festeras que están en este límite. Es el caso de la Federación de Fogueres Especiales de Alicante, el consistorio de Altea, Cocentaina, l’Alfas del Pi y La Vila, que mantienen los 40.000 euros. Por arriba, está el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) que dirige el presidente de Hosbec, Fede Fuster, con 50.000 euros y por abajo, el Castell de l’Olla, que conserva sus 38.000 euros.