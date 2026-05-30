Fórums y Séniors: La fórmula de AEFA para blindar el éxito intergeneracional

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha implementado un modelo estratégico para garantizar la longevidad y el éxito de sus compañías asociadas. Este modelo se basa en la creación de dos plataformas generacionales: el Fórum AEFA y AEFA Sénior. Estos espacios funcionan como «vasos comunicantes esenciales» para fortalecer el tejido empresarial alicantino, combinando la energía de las nuevas generaciones con la experiencia de los fundadores para asegurar la transferencia de conocimiento y el legado.

Fórum AEFA: Los líderes del mañana

El Fórum AEFA es el espacio de formación y encuentro para la siguiente generación de propietarios, consejeros y ejecutivos, presentes y futuros. En 2026, este grupo de más de cien jóvenes (entre 20 y 45 años) ha intensificado sus actividades en torno a la continuidad empresarial y el relevo generacional.

Entre sus acciones de este año, el Fórum ha participado en el 22º Encuentro Nacional del Fórum Familiar en Málaga y la VI edición de «Conectando Fórums», donde analizaron las estrategias de crecimiento y gestión de empresas referentes como Tempe Inditex, PLD Space, Port Hotels y el Museo del Turrón. También han celebrado diversas jornadas como un encuentro el Fórum de Jóvenes de la Asociación Murciana de Empresa Familiar (AMEFMUR) para reforzar el debate sobre la transición de liderazgo; han visitado las instalaciones de la empresa familiar internacional Blinker para conocer modelos de negocio de éxito y, recientemente, tuvo lugar la Jornada AfterYoung donde presentaron las experiencias de relevo generacional de Jorge Brotons (Bonnysa Agroalimentari) y Patricia Belmar (Grupo El Castillo).

Juan Torres Albaladejo, presidente del Fórum AEFA, señaló que estos encuentros son «fundamentales para quienes estamos llamados a asumir responsabilidades en nuestras empresas familiares» y permiten «prepararnos mejor para afrontar el relevo».

AEFA Sénior: Legado y experiencia

AEFA Sénior, constituido en marzo de 2022, es un foro compuesto por miembros de la Asociación mayores de 65 años. Se le considera una «fuente de sabiduría» para trasladar su conocimiento a las empresas asociadas, aprovechando el valor de su extensa experiencia y compromiso.

Su agenda anual persigue mantener el contacto entre sus miembros y conocer el tejido empresarial provincial con visitas a empresas y entidades de interés. Recientemente, los miembros de AEFA Sénior visitaron la nueva sede de TM Grupo Inmobiliario en Torrevieja, donde la familia Serna guió al grupo y compartió con ellos la trayectoria de esta empresa familiar. Próximamente, tienen programada una jornada para conocer las empresas familiares Productos Lozano en Elche. Además, participan anualmente en la Cátedra de la Empresa Familiar Manuel Peláez Castillo de la UA, aportando su visión a los jóvenes en una mesa redonda que es de las más valoradas por los estudiantes.

La presidenta de AEFA, Maite Antón, destacó la importancia de «dar voz» a estos empresarios fundadores para fortalecer el conjunto de la empresa familiar, advirtiendo que «no contar con la valiosa experiencia de quienes han cosechado a golpe de esfuerzo sería un grave error». La conexión bidireccional entre Fórum y Sénior es esencial para garantizar que la experiencia acumulada «guíe los pasos de la nueva generación».

Francisco Gómez, ex presidente de AEFA y miembro de AEFA Sénior, comentó que «Compartir mesa y tiempo con los miembros de AEFA Séniors es un orgullo» y que estos encuentros son enriquecedores, ya que «tenemos todavía mucho que aportar y se tiene muy en cuenta nuestro legado».