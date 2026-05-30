El limbo legal de Las Salinas de Santa Pola: siete años a la espera de la concesión del Gobierno

A pesar de ser un negocio milenario, la extracción de sal a partir de agua de mar sigue siendo una actividad muy lucrativa. Bras del Port SA, la compañía que desde el año 1900 explota Las Salinas de Santa Pola, facturó el pasado ejercicio pasado casi 13 millones de euros y ganó más de 3,3 millones, lo que supone una rentabilidad sobre ingresos de casi un 26 %. Unas cifras que muy pocas compañías consiguen.

Sin embargo, a pesar de sus buenos resultados, tanto sus auditores -la firma Casamitjana & Iborra-, como sus propios gestores se ven obligados a incluir año tras año en sus informes una advertencia sobre la "incertidumbre" en la que opera la compañía. O, más bien, el limbo legal en el que vive desde que todo el paraje sobre el que se asientan las instalaciones pasó a ser dominio público marítimo-terrestre como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas, con lo que perdió la titularidad de los terrenos.

La comunicación del deslinde les llegó en diciembre de 2009 y la compañía trató de oponerse por todos los medios posibles, hasta llegar al Tribunal Constitucional, que dio la razón al Gobierno, o al mismísimo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que inadmitió el recurso. Una situación ante la que Bras del Port decidió dar su brazo a torcer y en julio de 2019 presentó la solicitud para obtener la concesión administrativa a la que tiene derecho, como el resto de los ciudadanos que sufrieron expropiaciones por este mismo motivo.

Expediente complejo

Sin embargo, siete años después las cuentas de la firma siguen recogiendo la misma advertencia porque la concesión todavía no ha llegado. Desde la delegación provincial de Costas se limitan a señalar, a preguntas de este diario, que el proceso sigue su curso y apuntan, como único motivo de esta dilación, que se trata de "expedientes muy complejos".

Las montañas de sal que caracterizan el paisaje de las salinas. / AXEL ALVAREZ

Por su parte, desde la propia Bras del Port no son excesivamente proclives a hablar del tema, aunque en una respuesta por escrito a las consultas de este periódico insisten en mostrar su desacuerdo con el proceso de deslinde, que les quitó la propiedad de los terrenos y que siguen buscando fórmulas para "defender" sus derechos y "pelear" contra lo que consideran una "profunda injusticia".

"Las Salinas forman parte del patrimonio histórico de la familia fundadora desde hace generaciones y han sido creadas gracias a la actividad salinera, que es precisamente la que ha dado lugar al ecosistema y al parque natural que hoy conocemos", denuncias desde la compañía, que advierten de que está en juego mucho más que un negocio.

"La continuidad de este entorno depende directamente del mantenimiento de la actividad salinera. No se trata únicamente de una actividad industrial, sino de un modelo de gestión del territorio que durante más de un siglo ha permitido conservar un humedal de enorme valor ecológico, con una biodiversidad única y una presencia emblemática de avifauna como los flamencos", continúan.

Como ejemplo de lo que podría llegar a ocurrir si la explotación salinera desaparece ponen el caso del humedal de Agua Amarga, que se encuentra en estado de profunda degradación.

Limitaciones

Desde la firma insisten, a pesar de las cifras que reflejan sus cuentas, que "las limitaciones derivadas del régimen concesional y la inseguridad que genera este modelo ponen en peligro la viabilidad de una actividad histórica que resulta esencial para preservar el equilibrio hídrico y ecológico de las salinas".

En este sentido, la propia ley de Costas de 1988 permite que se mantenga la actividad de la sociedad, siempre y cuando se mantengan las técnicas de extracción utilizadas en la actualidad. Eso sí, existe un Plan Rector de Uso y Gestión que limita los usos de los terrenos.

La Torre del Tamarit. / AXEL ALVAREZ

En este caso, además, cabe recordar que dentro de la explotación salinera se ubica la Torre Tamarit, del siglo XVI, declarada bien de interés cultural en 1993.

Tal y como recogen las cuentas de la compañía, Bras del Port SA obtuvo una cifra de negocio en el ejercicio finalizado a 30 de junio de 2025 de 12.9121.386 euros, un 4 % más que en el ejercicio anterior. Por su parte, el resultado neto del ejercicio ascendió a 3.343.596 euros, un 30,6 % más.

La sociedad destinó estas ganancias a reservas voluntarias, pero el 13 de diciembre de 2024 aprobó un reparto de dividendos entre sus socios con cargo a estas mismas reservas de 2,1 millones de euros que, según el informe de gestión de la firma, habían sido totalmente desembolsados al cierre de las cuentas.