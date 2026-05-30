La milla de oro de Alicante tendrá suma un décimo hotel y compite con el centro urbano

El apetito inversor por Alicante ha pasado de ser un lema a una realidad a medida que los proyectos se concretan. Si esta misma semana se han abierto las puertas del mayor bloque de apartamentos turísticos en la ciudad, este viernes es el turno de los hoteles. El Ayuntamiento de Alicante ha publicado el proyecto para la construcción de un nuevo establecimiento en Benalúa Sur. Se trata de 8 plantas que estarán coronados por todo un clásico como las terrazas y la piscina.

La promotora catalana Aligarda será la encargada de construir el hotel en las inmediaciones de la calle Quintanillo con Arturo Tresancoras, es decir, en las proximidades de Casa Mediterráneo y la avenida de Elche que se conoció como la milla de oro urbana tras la reconversión de las fábricas y naves en este punto de la fachada marítima de la ciudad. El proyecto se convierirá en el décimo del barrio alicantino, pues la iniciativa arranca ahora su tramitación y queda pendiente el proceso de obtención de licencia.

Plano de ubicación del nuevo hotel que tiene como límite norte la calle / INFORMACIÓN

El diseño que se ha presentado cumple con dos básicos actuales como es la construcción de una piscina y de una terraza para ocio en la zona alta ("Rooftop") y dar la alternativa de aparcamiento. La previsión es que se levanten 8 plantas. El establecimiento hotelero se proyecta en un edificio de nueva construcción, situado entre las calles Quintiliano y Arturo Tresancoras.

Además de la actividad principal de alojamiento, está previsto que se creen zonas de uso común, restaurante, un bar tipo rooftop ubicado en la cubierta, salas para eventos y reuniones, la mencionada piscina y su adecuación. El plano marca una distribución aproximada de 16 habitaciones por planta.

Alternativa el centro

Si el consistorio da luz verde al proyecto y se salvan todos los permisos necesarios que van desde la licencia ambiental a la de actividad, Benalúa se convertirá en el segundo foco hotelero de la ciudad tras el centro urbano y en igual con el casco histórico. En la actualidad, operan nueve establecimientos en el área que va desde la estación de trenes y la Casa Mediterráneo. Dos corresponden a la categoría de cuatro estrellas, mientras que otros dos son de tres y uno de dos. El mayoritario es el de una estrella que hay cuatro puntos, de acuerdo con el registro oficial de Turismo.

Desde las asociaciones hoteleras, se ha reclamado en diferentes ocasiones la necesidad de que la ciudad crezcan en plazas por la alta demanda y, sobre todo, porque entienden que permite un crecimiento ordenado turístico. Hasta la fecha, Alicante ha crecido al amparo de los apartamentos turístico, de hecho su oferta predomina en el escenario alojativo. Sin embargo, la proliferación de pisos para estos fines ha provocado un debate y una alarma que ha acabado en una moratoria.

En el cambio de modelo, el Ayuntamiento ha puesto en el centro el nuevo plan general y recientemente presentó un informe turístico para acompañar el crecimiento de ciudad al aumento de visitantes y, sobre todo, que tiene en cuenta el cambio climático, la desestacionalización y la movilidad. De hecho, el documento se hace eco de las evidencias científicas confirman que el cambio climático tiene sus efectos sobre los territorios. El Ayuntamiento de Alicante, en pleno desarrollo del Plan General, ha querido poner cifras a esta realidad que castiga especialmente a las zonas mediterráneas a través de un informe de impacto en el turismo. Dos de sus autores, los catedráticos de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina y Juan Llopis, han descrito un escenario con consecuencias negativas si no toman medidas claras. De entrada, el experto en Climatología ha situado en 2040 el umbral en el que la ciudad podría empezar a perder turistas, mientras que el economista ha traducido esa circunstancia en la pérdida de 80 millones de euros, 800 empleos en el sector y un descenso de 12 millones en la recaudación fiscal.