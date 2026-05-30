La obra pública en la provincia vuelve a la fase de estudio a la espera del TRAM

En un primer examen de las cuentas del Consell para 2026, la obra pública vuelve a ver como los estudios son el gran hándicap al que se enfrenta la provincia, es decir, que salvo la estación intermodal del TRAM, la redacción de proyectos centra parte de las iniciativas. A falta de conocer el detalle pormenorizado territorial, la macro conselleria del vicepresidente tercero Vicente Martínea Mus registra un lógico descenso en inversiones tras la dana. Solo el área de Infraestructura pasa de los 200 millones a los 117 millones.

Uno de los exponentes que puede explicar esta circunstancias es que la actuación que se lleva el mayor bocado inversor es la Vía Verde del Serpis en su tramo entre Muro y L’Orxa con 6,6 millones de euros. A partir de aquí, las infraestructuras siguen atravesando su progresivo avance; pero habrá que esperar a que el empresariado vea como aborda un panorama que fía al futuro la ejecución de las actuaciones.

En esta relación de obras destacadas, el anteproyecto refleja lo que se podría decir redacción pura y dura, destaca la relativa al proyecto básico y estudios de viabilidad de la concesión de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja con 1,3 millones. Otra de las novedades es la restauración de taludes en Castell de Guadales cuenta con 915.650 euros. También pesca en este punto Villena. La obra de la ronda suroeste entre la CV-81 y la autovía A-31 cuenta con una inversión de 555.150 euros.

Se introduce, de nuevo, el convenio de la Ronda Sur de Elche (Camino de las Casas de León) con 35 millones. Es una de las grandes demandas de la ciudad ilicitana para completar su anillo de circunvalación. Minora ligeramente la partida para la duplicación de la CV-95 que afecta al Hospital de Torrevieja que queda con 104.380 euros frente a los 125.240 euros presupuestados inicialmente en 2025.

Avenida de Dénia, en el tramo de entrada a la ciudad. / Jose Navarro

Avenida de Dénia, eterna

Uno de los estudios que se ha convertido en clásico es el que afecta a Alicante y uno de sus puntos neurálgicos como es la avenida de Dénia. Al igual que en 2025, se asignan 60.000 euros para dar una solución al tramo próximo al Hospital de San Juan. En lo que a la ciudad se refiere lo que no tiene nombre propio es la Vía Parque, una de las claves para la movilidad del municipio.

En esta línea, la Conselleria de Infraestructuras introduce la redacción del Plan de Movilidad Metropolitano Sostenible para el Área Alicante y Elche con 228.540 euros. En el campo de la movilidad, se replica la partida del plan supramunicipal de la Vega Baja, pero con un importante aumento pues pasa de los 90.300 a los 2449.430 euros.

De nuevo cuño son dos epígrafes genéricos para «Control y redacción de planes de movilidad sostenible en Valencia, Alicante, Elche y Castellón», lo que a priori encaja con el decreto que se ha aprobado este viernes en el Consell y que afecta a los taxis y VTC.

En menor escala, está en la Vega Baja la redacción del desdoblamiento de la CV-95 entre Jacarilla y Los Montesinos con 43.940 euros. Además, hay asignados 20.000 euros para el proyecto de la CV-91 en el entorno del Hospital de Orihuela. Otro de los estudios que conserva cuantía es el de la Ronda Sur de Crevillente (80.000 euros).

Costas. La Vila pesca doble Desde la Dirección General de Costas, el Consell prevé destinar 1,1 millones para acondicionar el entorno de la playa Paradis en La Vila. El Ayuntamiento también recibirá una ayuda para el proyecto de adecuación del frente portuario (15.000 €). Entre las actuaciones, el Ejecutivo valenciano inyectará 829.160 euros para renovar la Lonja de El Campello. Destaca también el millón para la reordenación de los accesos al puerto de Santa Pola, que verá reparado el cantil del muelle y el asfaltado de la zona pesquera con más de medio millón.

Las dos caras del TRAM

En fase estudio queda también el desarrollo de la red de tranvía alicantino. Frente a los proyectos de San Juan y Mutxamel, el departamento de Martínea Mus opta por acotar la proyección al «término municipal de Alicante» con 300.000 euros. La cantidad sextuplica la del ejercicio anterior.

Sin embargo, no hay que pasar por alto que la apuesta inversora sigue estando en el subsuelo. La estación intermodal del TRAM y la anhelada conexión con Renfe sigue su marcha. Los presupuestos de FGV no especifican el detalle de las obras.

En cuanto a las conexiones ferroviarias, está previsto el estudio de planeamiento para la implantación de tren de cercanías entre Gandia, Oliva y Dénia. La recuperación de esta vía se ha converitod en la gran reivindicación de la Marina Alta que se ve abocada a utilizar la carretera para desplazarse hacia la vecina provincia valenciana.