La propiedad intelectual, clave para la integración europea de los Balcanes y Moldavia

El pasado 20 de mayo, la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en Alicante, acogió el lanzamiento oficial de un nuevo proyecto de cooperación internacional destinado a reforzar los sistemas de propiedad intelectual en los Balcanes Occidentales y la República de Moldavia. La iniciativa, denominada EU4IP-WB, representa un nuevo paso en la estrategia de ampliación de la Unión Europea y busca acelerar la integración gradual de los socios participantes en el marco europeo de propiedad intelectual.

El proyecto contará con la participación de Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Kosovo*. En el caso de la República de Moldavia, su participación se desarrollará exclusivamente en el marco de la cooperación regional. A través de esta iniciativa, la Unión Europea busca apoyar la adaptación progresiva de los sistemas nacionales de propiedad intelectual de estos países a los estándares y prácticas de la UE. Así lo explica el director de la EUIPO, João Negrão: «Un sistema de propiedad intelectual más sólido es la base de una sociedad más innovadora y próspera. El lanzamiento de EU4IP para los Balcanes Occidentales y la República de Moldavia refleja nuestro compromiso compartido de construir esa base, aportando beneficios reales y tangibles para la industria, los usuarios, las empresas y la sociedad en su conjunto».

Durante los próximos tres años, el proyecto impulsará la modernización y digitalización de los sistemas de propiedad intelectual de la región, reforzando además la cooperación entre las autoridades responsables de su protección. Asimismo, el proyecto pondrá el foco en concienciar sobre el valor estratégico de la propiedad intelectual entre pymes, emprendedores y jóvenes innovadores, promoviendo una mayor protección de la innovación y de los activos intangibles. En este sentido, EU4IP-WB pretende crear un entorno más seguro, transparente y eficiente para empresas, creadores y emprendedores de toda la región, facilitando además su acceso a mercados europeos e internacionales.

La iniciativa se enmarca además dentro del Plan Estratégico 2030 de la EUIPO, orientado a fortalecer las redes internacionales de cooperación y promover los estándares europeos de propiedad intelectual fuera de la UE.

Más de una década de cooperación internacional

Con este nuevo proyecto, la EUIPO refuerza su papel como uno de los principales organismos europeos de cooperación internacional en materia de propiedad intelectual, una labor que desarrolla desde 2012. El proyecto se suma a una extensa red de iniciativas internacionales implementadas por la oficina europea en distintas regiones del mundo, incluyendo Europa del Este, Asia, África, el Caribe y América Latina.

Entre los proyectos actualmente activos destacan EU4IP para Armenia, la República de Moldavia y Ucrania; CarIPI en países del Caribe; SCOPE IPR con los Estados miembros de ASEAN en el sudeste asiático; así como diversas iniciativas de cooperación desarrolladas en China y Corea del Sur. A ello se suma un nuevo proyecto lanzado este año en Japón, el primero impulsado por la EUIPO en ese país.

El proyecto busca acelerar la integración gradual de los socios participantes en el marco europeo de propiedad intelectual de cara a una futura adhesión a la UE. / .

La EUIPO prevé además ampliar en los próximos meses su presencia internacional con nuevas fases de cooperación en África y América Latina, incluida una nueva etapa del programa AL-INVEST, una iniciativa especialmente relevante para España debido a los estrechos vínculos históricos, económicos y culturales con la región latinoamericana.

Todos estos proyectos están financiados por la Unión Europea y cuentan con la EUIPO como organismo encargado de su gestión, consolidando así el papel de Alicante como uno de los principales centros europeos e internacionales de cooperación en materia de propiedad intelectual e innovación.

*Esta denominación se entiende sin perjuicio del estatuto de Kosovo y de conformidad con la Resolución 1244 de la ONU y la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.