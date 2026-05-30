El Puerto de Alicante programa inversiones por valor de 241 millones hasta 2029

El Puerto de Alicante ya tiene hoja de ruta definida para estos próximos cuatro años. Y es que la institución ha elaborado un plan de inversiones de 241 millones de euros hasta 2029, en el que destacan por su volumen proyectos de suma importancia estratégica como la conexión con el Corredor Mediterráneo, la mejora y ampliación de los muelles 13 y 19 o todas las actuaciones relacionadas con la digitalización. Una programación que esta próxima semana será presentada a Puertos del Estado, con la finalidad de concretar la ejecución de los proyectos y la financiación.

Los diferentes departamentos del Puerto de Alicante han estado trabajando en estas últimas semanas para perfilar las actuaciones a llevar a cabo hasta 2029, en un proceso que ha desembocado en la elaboración de un plan de inversiones que finalmente se situará en 241 millones de euros. Así lo ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, quien explica que esta próxima semana mantendrán varias reuniones con Puertos del Estado para presentar la propuesta y acabar de perfilarla.

El muelle 19, que se va a ampliar para permitir el amarre de más embarcaciones. / Jose Navarro

De acuerdo con la información facilitada, a la cabeza de las inversiones aparecen proyectos de fuerte trascendencia estratégica, que marcarán el futuro inmediato de las instalaciones portuarias. Empezando por lo alrededor de 40 millones de euros que se destinarán a la mejora de los muelles 13 y 19.

En el caso del muelle 19, donde se sitúa la terminal de mercancías gestionada por TMS, la actuación prevista pasa por extender su estructura para sumar 443 metros lineales de atraque, incrementando de esta forma sus capacidades a la hora de acoger más buques y de mayor volumen, toda vez que también se pretende una ampliación del calado.

En la misma línea de lo que se va a hacer en el muelle 13, donde también se va a ampliar el calado para permitir el paso de embarcaciones de mayo tonelaje y, por tanto, con más volumen de carga.

Otro de los proyectos que están recogidos en el plan de inversiones es el del muelle 14, con la habilitación de dos duques de alba destinados en este caso a los cruceros, y al igual que sucede en el caso de las mercancías, con la finalidad de permitir que amarren embarcaciones de mayor eslora, o bien que lo puedan hacer tres de manera simultánea.

El muelle 13, donde se prevé ampliar el calado. / INFORMACION

La conexión del Puerto con el Corredor Mediterráneo es otro de los grandes proyectos, dividido en diferentes actuaciones que aparecen en el plan de inversiones. En conjunto son unos 14 millones de euros los que se invertirán en este propósito, empezando por la modernización del trazado ferroviario y, más en concreto, por la electrificación e implantación del ancho estándar en las vías.

También se contempla la habilitación de una nueva estación intermodal, con la finalidad de que pueda pasar a acoger trenes de hasta 750 metros de longitud frente a los actuales de 500 metros, lo que equivale a más de 50 contenedores de mercancías.

En este sentido, se deberá afrontar un redimensionamiento de todos los espacios, de manera que tengan cabida de forma holgada los convoyes de mayores dimensiones, al tiempo que se puedan hacer acopios importantes de mercancías. También se tendrá que implantar maquinaria para el movimiento de los contenedores y algunas infraestructuras habitacionales. El objetivo, al igual que con la electrificación, es que la nueva estación también pueda estar operativa de cara a 2028, cuando se prevé la llegada del Corredor Mediterráneo a Alicante.

Y no se trata de una infraestructura menor, toda vez que la conexión del puerto con el Corredor Mediterráneo está previsto que incremente de forma exponencial el tráfico ferroviario de mercancías. De hecho, un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) calcula que se podrían alcanzar los siete millones anuales de toneladas en el horizonte de 2050, lo que supondría multiplicar por veinte el volumen actual.

Smart Port

La tercera pata sobre la que se asienta el plan de inversiones es el denominado Smart Port, una iniciativa a través de la cual se va a digitalizar toda la gestión y se va a sincronizar el tráfico de mercancías marítimo, ferroviario y por carretera para mejorar la eficiencia de todas las operaciones.

El proyecto deberá estar plenamente desarrollado a comienzos de 2029, culminando así una hoja de ruta ambiciosa orientada a modernizar el recinto portuario mediante tecnología avanzada, eficiencia energética y nuevos modelos de gestión inteligente. Se trata de una iniciativa que va a contar con fondos procedentes de la Unión Europea, que con seis millones de euros financiará el 60 % del coste.

Otras iniciativas contempladas en el plan de inversiones son la nave frigorífica destinada al almacenaje de productos agroalimentarios, así como la planta de hidrógeno verde con la que se desea profundizar en la senda de la sostenibilidad.