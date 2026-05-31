La coste de la escasa inversión devuelve a Alicante a 2011 y resta competitividad

Con presupuestos nacionales prorrogados y autonómicos constreñidos por la infrafinanciación, la provincia de Alicante empieza a pagar con un alto coste la crisis inversora de hace una década. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicos (IVIE) y el BBVA han publicado recientemente un informe sobre la «Radiografía de las infraestructuras», un estudio que evalúa el valor del stock de un territorio y el impacto de las inversiones -públicas y privadas.

Aunque la evaluación se queda en 2022, sirve para lanzar una alarma en la provincia de Alicante, porque el resultado es que, no solo hemos perdido competitividad por la escasa inversión, sino que lo que tenemos, lógicamente, vale mucho menos y es menos sólido en todos los sentidos. El desgaste y las paupérrimas cifras nos sitúan en cifras de 2011, de lo que se infiere no solo la cruda realidad sobre la pérdida de competitividad, sino que pone el foco en que al estar peor preparados en este campo crece el riesgo de que las futuras danas hagan más daño y tengan mayor coste.

Las inversiones supusieron el 17,3 % del PIB de Alicante frente al 20,5 % en España. Estos porcentajes están lejos del 2005-08 donde la provincia estaba por encima del 30 %. En datos: se inyectaron 7.279 millones de euros corrientes (descontada la inflación) de los cuales 6.347 fueron públicos y los restantes 931 millones, privados.

Peso del capital de Alicante. / Fuente: IVIE-BBVA

Si se observa la serie histórica, que data de 1995 y, sobre todo se tiene de referencia la gran recesión, se ve que la parte privada se ha recuperado mejor que la pública; aunque las cantidades son las mismas que en 2003. Es decir, la inversión en la provincia en 1995, por este mismo concepto, era de 2.753 millones (87 % pública). El pico más alto se alcanzó en 2007 con 11.992 millones (92 % pública). Desde entonces hasta 2022, estos datos se han movido en la horquilla de los cinco mil millones, salvo tras la pandemia donde los fondos europeos marcaron una tendencia positiva que llegó hasta los citados 7.279 millones.

Sin embargo, el peso de las inversiones sobre el PIB en la provincia revela una realidad dura para los alicantinos y es que desde la crisis del 2011, la provincia pasó de estar por encima de la media nacional a estar por debajo y desde entonces no ha abandonado esa diferencial negativo. El contexto es el siguiente: si, en 1995, la inversión en infraestructuras sobre el PIB estaba a la par (20,1 % en Alicante frente al 21,9 % en España), el boom del ladrillo nos llevó hasta cuatro puntos porcentuales por encima en 2007 (34,6 % frente a 27,9%). Eso cambió en 2009 y, en 2022, la situación fue del 17,3% en la provincia frente al 20,5 % en el país. Números que se dieron en 2011.

En el contexto actual, en el que hay tantos problemas en el mercado de la vivienda por la escasez de oferta, no se puede tampoco entender como algo malo para la sociedad alicantina el peso de estas infraestructuras en el conjunto

El boom del ladrillo ¿positivo?

El informe aporta una radiografía del stock según los sectores y, para sorpresa de nadie, Alicante ha sido una zona de vivienda. En cuanto a la ficha local (2022), la estructura del capital por activos revela que este sector representa el 65 % de nuestro capital frente a un 53 % en España. «Desde el punto de vista de la productividad de los capitales, la vivienda es el activo menos productivo, el que menos contribuye al crecimiento económico. Sería mejor en ese sentido disponer de más capital digital, tecnológico, I+D, etc. Sin embargo, en el contexto actual, en el que hay tantos problemas en el mercado de la vivienda por la escasez de oferta, no se puede tampoco entender como algo malo para la sociedad alicantina», señalan desde el IVIE.

La composición actual del peso del capital de Alicante ha cambiado poco, porque frente a la pujanza de las TIC o inversiones productivas que se han visto en España, la provincia alicantina se ha anclado en la construcción residencial (que incluye viviendas, garajes, locales). Las TIC apenas suponen 1 %, al igual que la I+D mientras que en la Comunidad y España ya es el 2 %. Lo que el tiempo dirá es si aquel boom, hoy puede traer una ventaja frente a una depreciación de sus infraestructuras en un ámbito global.