Carmen Berbegal y César Quintanilla reivindican una mayor colaboración entre universidad y empresa ante más de 120 directivos

Más de un centenar de directivos asistieron al cierre de la jornada del HR Meeting 2026 en la Universidad de Alicante. Los empresarios Carmen Berbegal y César Quintanilla asistieron, por primera vez, en su nueva condición de presidenta de Fundeun y del Consejo Social, respectivamente. El encuentro organizado por el Club de las Buenas Decisiones de la UA y la Fundación empresarial se ha convertido en una cita en el calendario de los profesionales.

En su primera intervención pública como presidenta de Fundeun, Berbegal puso en valor las dos décadas de colaboración entre la fundación y el Club de las Buenas Decisiones, una alianza que ha consolidado uno de los proyectos formativos de referencia en el ámbito directivo y empresarial de la provincia de Alicante. La presidenta subrayó la necesidad de seguir reforzando la conexión entre universidad y empresa para generar una formación útil, práctica y alineada con las necesidades del tejido productivo.

Por su parte, Quintanilla, que también preside CEV Alicante, aprovechó uno de sus primeros actos al frente del Consejo Social para reivindicar el papel estratégico de esa misma alianza. Destacó la trayectoria histórica de Fundeun como puente entre la academia y el mundo empresarial, y abogó por avanzar hacia una colaboración más estrecha y orientada a las necesidades reales del sector. Ambos coincidieron así, en su primera comparecencia institucional conjunta, en situar la relación universidad-empresa como uno de los ejes prioritarios de sus respectivos mandatos.

Destacada representación

La apertura del acto corrió a cargo de Reyes González Ramírez, directora del Grupo de Investigación SIRHO, y Rafael Lafont, gerente de fundación alicantina. La jornada se cerró con la intervención de la rectora de la UA, Amparo Navarro. Entre los asistentes destacaron representantes institucionales de la ciudad, directivos empresariales, una delegación de la universidad brasileña UNIVALI —con la que la UA mantiene un acuerdo de doble titulación— y Maite Antón, presidenta de AEFA y madrina de honor de la promoción 2025.

El acto sirvió también para reconocer la colaboración de las empresas y profesionales que participan en los programas de postgrado mediante docencia, seminarios, tutorización de Trabajos Fin de Máster y acogida de estudiantes en prácticas, así como el apoyo de los patrocinadores: Aspy, Caja Rural Central, Cegos, Garrigues, Randstad, Grupo ASV, ComunicAlicante y AEDIPE, entre otras.