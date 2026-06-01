Entra en vigor la rebaja de impuestos que te ahorrará más de 2.000 euros en la compra de una casa en Alicante

Este lunes no ha sido un día cualquiera en las notarías alicantinas y del resto de la Comunidad Valenciana. Para ser inicio de mes, ha sido mucho más movido de lo habitual y la culpa la tiene la entrada en vigor del nuevo tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava la compraventa de pisos de segunda mano. Un tipo que ha pasado del 10 % al 9 %.

Puede parecer algo menor, pero lo cierto es que este cambio que supone un ahorro de varios miles de euros para los compradores, lo que provocó que se paralizaran bastantes operaciones en las últimas semanas de mayo, para formalizarlas ahora, a partir del 1 de junio, ya con la rebaja aprobada por la Generalitat, tal y como reconoce el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, el alicantino Gaspar Peral.

Para dar una idea de la repercusión que tiene esta reducción basta con recurrir a los propios datos que ofrece el Portal Estadístico del Notariado. Según esta web, que recoge sus datos de los contratos que formalizan cada día los fedatarios públicos, el precio medio de las viviendas que se vendieron durante el pasado mes de marzo en la provincia ascendió a 218.000 euros.

Imagen de archivo de carteles de venta de pisos en el escaparate de una entidad inmobiliaria. / EFE/J.M. Espinosa

Esto significa que, con el nuevo ITP, pagará 19.620 euros por este tributo, frente a los 21.800 que regían hasta el pasado viernes. Es decir, que aquellos que hayan podido esperar -en algunos casos no ha habido más remedio que firmar porque la oferta de la hipoteca vencía-, se habrán ahorrado 2.180 euros de media.

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales grava las transacciones de vivienda de segunda mano y supone el más importante de los tributos que gestiona directamente la Generalitat. Sólo durante el año pasado, la Administración autonómica ingresó en la provincia de Alicante 917,8 millones de euros por este concepto, un 10,2 % más que el ejercicio anterior.

Eso sí, en lo que va de año la recaudación se ha estancado ante la caída del número de operaciones, aunque cada una de ellas es de mayor importe. Hasta abril sumaba 271 millones, un 0,4 % más.

También en los pisos nuevos

La rebaja también alcanza a los pisos de obra nueva, aunque con mucha menor intensidad. En este caso, el impuesto autonómico que se les aplica es el de Actos Jurídicos Documentados -el ITP no rige porque ya pagan IVA-, lo que suponía hasta ahora un 1,5 %. Con el cambio se ha reducido al 1,4 %, lo que también supone un ligero alivio.

El año pasado se vendieron en la provincia más de 56.000 casas, de las que apenas un 12 % fueron de obra nueva, frente a un 88 % que fueron de segunda mano.