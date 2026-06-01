El ingeniero Luis Fernando Sánchez Villena se sitúa como nuevo director del puerto de Alicante

El nuevo nombre propio del Puerto de Alicante es Luis Fernando Sánchez Villena , quien asume la dirección del organismo. El ingeniero acumula experiencia en una de las grandes terminales portuarias de España como la valenciana donde ocupaba la jefatura del departamento de planificación portuaria, gestión del dominio público y desarrollo de grandes infraestructuras. Su entrada viene a cubrir el hueco de Carlos Eleno, quien fue cesado el pasado 28 de marzo por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante.

Sánchez Villena cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito portuario. Hasta ahora y en su puesto como jefe de también realizaba tareas de apoyo a Presidencia en la toma de decisiones. Trayectoria en sector público y privado, con experiencia en la integración de intereses entre administraciones y operadores en el desarrollo de proyectos portuarios estratégicos, como la Ampliación Norte del Puerto de Valencia. De acuerdo con su perfil profesional, lleva en este puesto desde marzo de 2022. Además, formado parte como consejero del proyecto de Valencia Plataforma Intermodal (ZAL). Luis Fernando Sánchez es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Alicante, donde obtuvo también la diplomatura de Obra Civil (antigua Obras Públicas).

En el ámbito privado, el ingeniero ha trabajado para Acciona Construcción, donde ejerció como gerente de Proyectos desde 2006 hasta su salto a València, y se ocupó del desarrollo de la ampliación del puerto de Escombreras en Cartagena. Es precisamente su relación con la gigante de la construcción lo que ha provocado en los últimos meses que su nombre saliera a la luz a cuenta de la ampliación de la Terminal Norte valenciana a la UTE en la que estaba esta mercantil y que levantaba la sospecha sobre una posible incompatibilidad.

Consejo del Puerto del pasado marzo en el que participó el anterior director Carlos Eleno (primero por la izquerda en la cabecera de la mesa) / INFORMACIÓN

Relevo para el control

El puesto se ocupa dos meses después de una salida que tuvo dos lecturas. Por un lado, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, expuso el relevo en términos de normalidad con el propio Eleno presente en la reunión de salida. El motivo: la búsqueda de "una alineación con los nuevos objetivos del Puerto, en el sentido de otorgar un mayor impulso y dinamismo a la actividad y los proyectos". Y ha dejado claro que "no hay nada personal" en la decisión.

Por otra parte, el cambio se ha realizado en plena polémica por la falta de control sobre la concesión del centro Panoramis. La APA ha sancionado con 220.000 euros a la gestora del espacio, Digital Corner, por cuatro faltas que exponen claramente que las exigencias del contrato no han requerido en tiempo y forma. El expediente se abrió tras publicar INFORMACIÓN que la Cámara de Comercio de Alicante estaba realizando las obras de su nueva sede sin licencia. El cambio de los antiguos cines no solo carecía del oportuno permiso urbanístico, sino que sacó a la luz el exceso de edificabilidad que se había realizado sin mediar llamadas al orden por parte del puerto.