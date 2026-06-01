El paro de los maquinistas del TRAM toca de pleno con la Selectividad

Con el inicio del mes de junio, los transportes públicos reelaboran su calendario de protestas. Así, el TRAM de Alicante vuelve este martes 2 de junio a los paros convocados por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), para los que se han establecido unos servicios mínimos del 80 % al coincidir con la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), a las que están matriculados más de 25.600 estudiantes.

Las jornadas de protesta, tanto en Alicante como en València, se han convocado para el martes y el jueves, dos de las tres jornadas de exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en las cinco universidades públicas valencianas. En el caso de la provincia, los afectados son los alumnos que tengan que realizar sus exámenes en la Universidad de Alicante y tuvieran previsto desplazarse al campus de San Vicente del Raspeig con la Línea 2.

El calendario de huelga contempla paros para un total de cinco días: 2, 4, 9, 11 y 16 de junio. A tener en cuenta los horarios que son entre las 07 y las 10 horas, las 13 y las 16 horas y las 19 y las 21 horas. Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ha establecido unos servicios mínimos del 80 % para esta semana, es decir, 2 y 4 de junio, con motivo de los desplazamientos por las PAU, y del 75 % para el resto de jornadas de paros. Es decir, que es previsible que se sufran retrasos respecto a los horarios y frecuencias habituales.

La empresa pública de ferrocarriles garantiza el servicio de trenes y tranvías con modificaciones respecto a su hora de paso habitual durante las horas de la huelga. En el resto de franjas horarias los trenes y tranvías circularán con normalidad, según ha informado en redes sociales, según un comunicado.

Los paros del TRAM se reanudad este martes 2 de junio. / PILAR CORTES

Exámenes

Este año, las PAU cuentan con 25.666 estudiantes matriculados en la fase obligatoria y se desarrollarán en el marco de la huelga indefinida del profesorado con el 100 % de los servicios mínimos establecidos tanto para los exámenes como para la corrección. Se han constituido 55 tribunales distribuidos entre las cinco universidades públicas valencianas, con el objetivo de acercar las sedes examinadoras al alumnado de todas las comarcas.

Según la información dada este domingo por Educación, la Universitat de València albergará 16 tribunales; la Politècnica de València contará con 12; la Universidad de Alicante sumará 10; la Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de 11; y la Universitat Jaume I de Castelló gestionará 6.

El SEMAF ha decidido mantener el conflicto y continuar las huelgas que han desarrollado ya en meses anteriores "ante la ausencia de respuesta de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al colectivo", según recoge la agencia Efe. Además, el sindicato reclama cuestiones relacionadas con la seguridad en la circulación, la prevención de riesgos laborales y el reconocimiento profesional de la plantilla, en total 30 reivindicaciones, diez de ellas puntos relativos a la seguridad operacional técnica y veinte al XIV Convenio Colectivo que incluyen el reconocimiento profesional de los maquinistas, la justicia organizacional, la fidelización del personal en puestos con roles críticos de seguridad, la implantación de la cultura justa y la regulación de los sistemas de bolsas de empleo temporal.