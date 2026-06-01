PLD Space ya está a punto de finalizar su base de lanzamiento de cohetes en la Guayana francesa

La primera base de lanzamiento espacial de una empresa privada española está a punto de ser una realidad. La ilicitana PLD Space ha encarado ya la recta final de la obra civil que está ejecutando en la Guayana francesa, lo que permitirá que este verano se produzca la "integración" de la rampa de lanzamiento y el resto de estructuras necesarias para el despegue del Miura 5, el primer cohete comercial de la firma, que se prevé que realice su vuelo inaugural en el segundo semestre de este año.

En total, la compañía fundada por Raúl Torres y Raúl Verdú invertirá 35 millones de euros en este complejo, que se construye dentro del recinto que la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y el centro espacial francés tienen en este enclave sudamericano. Una cifra que ha desvelado el propio presidente de la firma, Ezequiel Sánchez, en el marco del evento Choose France, que se ha celebrado en Versalles.

Se trata de la mayor inversión realizada en este puerto espacial por parte de un operador privado, lo que también contribuye al desarrollo de la zona. En concreto, del total del presupuesto, 22 millones de euros se están ejecutando dentro del ecosistema industrial francés, con 13 millones asignados directamente a más de 20 empresas con sede en la Guayana Francesa, incluidas un número significativo de pymes.

Una inversión que se traduce en la creación de entre 250 y 275 empleos indirectos e inducidos durante la fase de construcción, junto con la creación prevista de 35 empleos directos vinculados a futuras operaciones de lanzamiento recurrentes.

Autonomía europea

El desarrollo de la infraestructura de lanzamiento de PLD Space en el Centro Espacial de la Guayana permitirá también que cargas útiles institucionales y comerciales europeas puedan ser lanzadas desde suelo europeo a bordo de un lanzador europeo, reforzando la autonomía estratégica de Europa y su acceso soberano al espacio.

La zona de preparación, donde se integrará la carga del Miura 5. / T LEDUC

"Esta inversión representa un hito importante para PLD Space y para el ecosistema emergente de lanzamiento comercial en Europa. Desarrollar nuestra propia infraestructura de lanzamiento en el Centro Espacial de la Guayana refuerza el acceso autónomo de Europa al espacio, al tiempo que contribuye a la diversificación industrial del Centro Espacial de la Guayana. También refleja nuestro compromiso a largo plazo con la construcción de capacidades de lanzamiento escalables, competitivas y soberanas desde Europa", ha destacado Sánchez.

Según apuntan desde la compañía ilicitana, las obras civiles del complejo de lanzamiento orbital de Miura 5 se encuentran en su fase final, con finalización prevista para el verano de 2026. En paralelo, se está ejecutando también la integración de la infraestructura de lanzamiento, que se ha construido en España y que ya ha comenzado a enviarse a Kourou, donde está previsto que se instale definitivamente a lo largo del verano, para que esté listo para su utilización. La compañía mantiene el calendario previsto para el primer lanzamiento de Miura 5 desde el Centro Espacial de la Guayana en 2026.

Así será el complejo

El complejo de lanzamiento de PLD Space ocupará una superficie total de 15.765 metros cuadrados y se dividirá en medios específicos y comunes. El CNES desarrollará los medios comunes destinados a prestar servicios a cinco sistemas de lanzamiento, incluidas las carreteras de acceso, las redes eléctricas y las redes de comunicación; mientras que PLD Space se encargará de las instalaciones específicas relacionadas con la integración, las pruebas y el lanzamiento de sus cohetes.

Entre las singularidades del complejo de lanzamiento del Miura 5 en el puerto espacial destaca el diseño de la zona de preparación, con dos salas limpias para llevar a cabo la integración final de satélites en estas instalaciones. Esta adaptación reducirá la duración de las campañas, disminuirá riesgos técnicos y operativos y aumentará la calidad del servicio al cliente.

Además, el área de integración estará preparada para realizar el reacondicionamiento de las primeras etapas recuperadas de Miura 5, listas para su reutilización en nuevos vuelos.

Instalaciones de la empresa PLD Space en Elche. / Matias Segarra

El recinto estará dividido en tres áreas operativas:

- Zona de Preparación: donde se integran -se montan- los componentes del lanzador y los satélites, incluyendo operaciones de ensamblaje y pruebas funcionales. También es donde el equipo técnico realiza los últimos ajustes antes del traslado a la Zona de Lanzamiento.

- Zona de Lanzamiento: cuenta con infraestructura para la erección del lanzador, sistemas de enfriamiento y evacuación de gases, así como control remoto del sistema durante la secuencia final de lanzamiento.

- Centro de Control del Lanzamiento: edificio desde el que se controlan todas las instalaciones durante la cronología de lanzamiento y ensayos críticos. Incluye las conexiones por fibra óptica al lanzador, que serán conmutadas a transmisión por radiofrecuencia momentos antes del despegue.

El complejo ha sido diseñado bajo un enfoque modular y versátil, con capacidad para alojar diferentes lanzadores en el futuro y facilitar tareas como pruebas, integración, transporte y reacondicionamiento.