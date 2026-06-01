Estos son las iniciativas premiadas por Asaja Alicante

Asaja Alicante celebrará este jueves la XVI edición de la Noche de la Agricultura Alicantina, en la que entregará sus premios anuales. Unos galardones que reconocer a las iniciativas más destacadas y el espíritu de resistencia que caracteriza a este sector.

La cita prevé reunir a unas 350 personas, en un momento en que el campo alicantino se ve acuciado por la incertidumbre hídrica, la falta de respuesta ante plagas y enfermedades emergentes, el incremento de costes de producción, la competencia desleal derivada de acuerdos comerciales con terceros países y la amenaza constante sobre la rentabilidad de las explotaciones.

En cuanto a los galardonados, el Premio al Empresario Agrícola 2025 será para Ovidio Más Sala (Llíber), que representa la quinta generación vinculada a la tradicional Escaldà de la Pansa. Con 40 años, Ovidio es el único agricultor de la zona que mantiene viva una de las señas de identidad agrícola y cultural de la Marina Alta. A través de la producción artesanal de pasa y la venta directa, ha convertido la tradición en oportunidad económica y gastronómica poniendo en valor un proceso ancestral en riesgo de desaparecer.

El Premio al Empresario Agrícola 2025. / INFORMACIÓN

Por su parte, el reconocimiento a Joven Agricultor 2025 será para Raúl García Vidal (La Romana), que comenzó a cultivar pimientos en un campo familiar con apenas 17 años, hasta levantar desde cero un proyecto empresarial propio: la empresa Penyafresh donde produce y comercializa hortalizas, frutas de hueso y sandías. Sin proceder de familia agrícola ni heredar explotación, ha creado una estructura sólida que incluye servicios de consultoría y mano de obra dirigido a otras explotaciones agrarias.

Premio al joven agricultor. / INFORMACIÓN

El Premio Referente Ganaderoa 2025 será para Irene y Jesús Gómez Calcerrada (Ibi), hija y padre, que representan la resistencia y continuidad de la cunicultura en la provincia. Jesús acumula una larga trayectoria profesional e Irene ha asumido el relevo generacional en un contexto marcado por bajos precios de la carne y fuertes exigencias normativas procedentes de Europa, apostando por mantener viva una actividad cada vez más escasa.

Premio al referente ganadero. / INFORMACIÓN

El galardón a la Mujer Rural 2025 ha recaído en Esther Díaz Sabater (Agost), productora de uva embolsada del Vinalopó con Denominación de Origen y fundadora de la marca Uvas Amaia, dejó su actividad profesional anterior para liderar la explotación familiar. Con una finca que produce todas las variedades desde la temprana Victoria hasta la Aledo de Nochevieja, Esther es ejemplo de conciliación familiar y de lucha constante a pesar de una campaña en números rojos.

Premio mujer rural. / INFORMACIÓN

El Premio Promoción e Impulso del Campo será para el Ayuntamiento de Elche (Elche), por su fuerte compromiso con el Camp d’Elx, su defensa del Trasvase Tajo-Segura, las políticas de apoyo al medio rural, la protección del territorio agrícola y la puesta en marcha de iniciativas pioneras como la recogida de residuos agrarios.

Premio Promoción e Impulso del Campo. / INFORMACIÓN

Por último, el Premio a la Trayectoria Agroalimentaria 2025 se concede a Finca Morote (Alicante) es un auténtico símbolo de resistencia de la Huerta de Alicante. Finca Morote conserva variedades históricas de vid, mantiene viva una almazara centenaria y abre sus puertas para acercar el patrimonio agrícola al conjunto de la sociedad, combinando tradición con innovación, con la incorporación de gafas de realidad virtual. Cinco generaciones defendiendo la tierra frente al avance urbano: expropiaciones, autovías y normativas urbanas.