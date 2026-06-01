La UE tendrá acceso a Claude Mythos tras la reunión con Anthropic

Una de las mayores barreras tecnológicas que se alzaba frente a la Unión Europea (UE) ha sido resuelta mediante el diálogo. Un portavoz de la Comisión Europea ha confirmado hoy a los medios de comunicación que Bruselas tendrá acceso a Claude Mythos, el revolucionario modelo de Inteligencia Artificial (IA) de Anthropic, antes de su salida generalizada, con el fin de que instituciones y compañías puedan comprenderlo a fondo antes de que esté disponible para el público general.

Tal y como ha informado el medio británico 'Financial Times', un representante de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) informó que el organismo ya estaba discutiendo con Anthropic los detalles del acuerdo. De esta forma, la agencia encargada de proteger la ciberseguridad europea accederá al 'Proyecto Glasswing', el grupo de, hasta el momento, 40 empresas estadounidenses que ya tenían acceso a Mythos. Apple, Google, JPMorganChase, Microsoft o NVIDIA son algunas de ellas.

Reuniones exitosas

"Puedo confirmar que la Comisión ha mantenido varias reuniones fructíferas con Anthropic. Acogemos con satisfacción los últimos avances en relación con un posible acceso futuro", declaró el lunes Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, sobre el viaje que realizó una comitiva de funcionarios europeos a San Francisco, donde Anthropic tiene su sede, para solicitar formalmente el acceso.

"Este es el resultado de la estrecha cooperación bilateral y el compromiso de la Comisión con Anthropic", afirmó Regnier, y añadió que "este último avance reviste una importancia capital para obtener una visión clara de los posibles riesgos". El pasado viernes, EL PERIÓDICO informó de que un grupo de funcionarios de Bruselas se reuniría con la compañía de IA, que ya ha alcanzado una valoración de 965.000 millones de dólares (828.000 millones de euros), para discutir acerca de los riesgos que presentaba el nuevo modelo de IA.

Una IA nunca antes vista

Mythos tiene la capacidad de detectar brechas de ciberseguridad nunca antes percibidas por ningún ser humano o máquina. En las manos correctas, el uso de esta herramienta permitirá refinar las estructuras de ciberseguridad de las mayores organizaciones a nivel mundial. Sin embargo, el problema llegará cuando Mythos, cuando esté disponible para el público, caiga en manos de ciberdelincuentes con el objetivo de robar datos.

Previendo este posible desenlace, las mayores instituciones y compañías a nivel mundial reclamaron en masa a la compañía fundada por Dario Amodei acceso anticipado a Mythos, para comprender sus capacidades y poder protegerse de posibles ciberataques. Un grupo selecto de empresas estadounidenses ya gozaban de un espacio en el que jugar con los límites de Mythos, pero Europa se encontraba aún desprotegida.

Las instituciones dan la alarma

A principios del pasado mes de mayo, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como los ministros de Economía y Finanzas de la UE alertaron de lo que podría pasar si Europa quedaba atrás en la comprensión de Mythos. El FMI sostuvo que, en caso de que el modelo cayese en manos equivocadas, el resultado podría ser catastrófico para las grandes empresas, poniendo en un riesgo elevadísimo los datos de millones de clientes.

Por su parte, el ECOFIN se reunió hace menos de un mes para discutir los riesgos que planteaba Mythos para el sector financiero en Europa. Tras aquella cumbre, el vicepresidente y ministro del ramo de España, Carlos Cuerpo, dio la voz de alarma afirmando que Europa "no puede ser una región de segunda" en la adopción de la IA, quedando por detrás de superpotencias como EEUU o China.