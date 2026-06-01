Vectalia firma un acuerdo de 120 millones con Zenobē para electrificar su flota

Operación de calado en el sector de la movilidad. Vectalia, la mayor empresa de transporte de viajeros de la provincia y una de las más importantes del país, acaba de firmar un acuerdo de 120 millones de euros con Zenobē para impulsar la electrificación de su flota.

Una cifra que sitúa la operación como la mayor realizada hasta la fecha en Europa por la compañía británica, el mayor propietario y operador de autobuses eléctricos del Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, con más de 3.400 vehículos en cartera.

Se trata de un acuerdo de arrendamiento operativo. Es decir, Zenobē se encargará de comprar los vehículos para, posteriormente, alquilarlos a Vectalia para su uso en las distintas ciudades en las que opera. También se encarga de las baterías y puntos de recarga que el operador de transporte necesita instalar en sus cocheras para dar servicio a estos autobuses.

La firma del acuerdo entre Vectalia y Zenobe. / INFORMACIÓN

Esta fórmula permite al conglomerado de la familia Arias acelerar la electrificación de su flota sin necesidad de recurrir a un mayor volumen de endeudamiento ni destinar más recursos de los necesarios. El importe del acuerdo contempla hasta 120 millones en arrendamientos de material durante los próximos tres años, lo que incluye los 23 autobuses eléctricos que el grupo ya ha incorporado al servicio urbano de la ciudad de Alicante, donde también se prevé la incorporación de otros 27 vehículos en los próximos años, de los cuales 19 serán eléctricos y 8 híbridos.

Pero, además, esta colaboración también se extenderá a otros servicios y ciudades en los que Vectalia opera o tiene previsto presentarse a concursos de concesión.

La firma, formalizada ante notario el pasado viernes, también supone que Zenobē asume los riesgos relacionados con las baterías y presta servicios de monitorización del estado de salud y la degradación de las mismas, reduciendo de forma material los riesgos asumidos por Vectalia.

Valoraciones

Martín Navarro, director de Zenobē para Iberia, señala que "la combinación de esta estructura a largo plazo y soporte técnico especializado permite a Vectalia avanzar con mayor rapidez en la electrificación de su flota y en el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad, ofreciendo a sus usuarios un transporte más limpio, eficiente y libre de emisiones".

Por su parte, Antonio Agudo, CFO de Vectalia, añade que "este acuerdo refuerza el compromiso de Vectalia con la movilidad sostenible y con nuestros usuarios. Gracias a este acuerdo marco de arrendamiento, podremos acelerar la electrificación de nuestras flotas y cocheras, contribuyendo de manera directa a la reducción de emisiones y avanzando hacia un transporte público más eficiente, innovador y respetuoso con el entorno".

Una imagen de la presentación de los autobuses eléctricos de Alicante. / INFORMACIÓN

Con este acuerdo, Zenobē refuerza su posicionamiento en el mercado español, donde continúa desarrollando proyectos de electrificación a gran escala en colaboración con operadores líderes del sector. Asimismo, Vectalia continúa consolidando su estrategia de innovación y sostenibilidad, avanzando hacia un modelo de movilidad cada vez más limpio, eficiente y preparado para los retos del futuro.

¿Quién es el nuevo socio de Vectalia?

Zenobē es una empresa especializada en flotas de vehículos eléctricos y almacenamiento de baterías a escala de red, con sede en el Reino Unido. La empresa comenzó a operar en 2017 y ahora cuenta con más de 350 empleados a tiempo completo con una amplia gama de habilidades punteras, entre las que se incluyen la ingeniería eléctrica, el desarrollo de software, las ciencias informáticas y la financiación.

Es el principal propietario y operador de baterías a escala de red en la red de transmisión del Reino Unido y se está expandiendo a Australasia y Norteamérica. Cuenta con 1,2 GW de activos de almacenamiento de baterías en funcionamiento o en construcción y da servicio a más de 3400 vehículos eléctricos en 120 depósitos de todo el mundo. La empresa es el mayor propietario y operador de autobuses eléctricos del Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Por su parte, Vectalia es un grupo empresarial español con más de 100 años de experiencia en el sector de la movilidad de viajeros, operando redes de transporte urbano, interurbano y discrecional en varias provincias. Con operaciones en España y Marruecos, gestiona servicios urbanos e interurbanos y continúa impulsando su expansión con un firme compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la mejora del servicio a los ciudadanos.