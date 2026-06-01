Competencia estrecha el cerco sobre los vídeos de grandes ‘influencers’ en Youtube y Twitch para proteger a los menores

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se lanza a reforzar la vigilancia del contenido de vídeos de plataformas como Youtube o Twitch para proteger a los menores de edad. El supervisor busca contratar a empresas privadas especializadas para hacer una inspección amplia, y verificar que las plataformas de ‘streaming’ cumplen sus obligaciones en la calificación de edad de los contenidos, especialmente los elaborados por grandes ‘influencers’ con miles de seguidores.

El objetivo de la CNMC es fortalecer su labor de protección de los menores en el ámbito audiovisual con una monitorización de la calificación de edad de programas o vídeos generados por usuarios de las grandes plataformas. Y Competencia pretende vigilar especialmente el contenido de generado por los ‘influencers’ que mueven mayores audiencias, que se convertirán en objetivo prioritario de los informes de análisis que deberá realizar la compañía adjudicaaria.

La nueva Ley de Comunicación Audiovisual contempla una nueva categoría de actores, los “usuarios de especial relevancia” (UER) en plataformas y redes de intercambios de vídeos, que son ‘influencers’ con muchos seguidores y que reciben muchos ingresos. La normativa establece que estos grandes usuarios son aquellos que tienen más de un millón de seguidores en una sola plataforma o dos millones en varias plataformas, y además generan unos ingresos de al menos 300.000 euros al año. El organismo tiene identificados a más de 1.600 ‘influencers’ que cumplen con estos requisitos de altísima difusión.

“Los ejemplos paradigmáticos de plataformas de intercambio de vídeos son Youtube y Twitch. Los contenidos que presentan un mayor interés de cara a la labor de supervisión de la CNMC son los generados de los usuarios de especial relevancia”, subraya el organismo presidido por Cani Fernández en la documentación oficial de la licitación. La compañía adjudicataria del contrato deberá realizar informes periódicos sobre la calificación de edad de los vídeos disponibles en las plataformas, ya sean emisiones lineales o contenidos bajo demanda. La CNMC podrá encargar al contratista informes individualizados sobre la verificación de la calificación de edad de vídeos concretos.

A la caza de publicidad ilegal

La CNMC acaba de adjudicar otro contrato para que empresas privadas vigilar el contenido de miles de usuarios de TikTok, Youtube e Instagram para cazar a los que hacen publicidad de manera ilícita. La nueva Ley de Comunicación Audiovisual establece en los contenidos comerciales deben estar claramente identificados y en el caso de los vídeos de las plataformas de ‘streaming’ deben contener específicamente el término “publicidad” o “publi”. Y la CNMC sospecha que una parte de los grandes ‘influencers’ digitales no cumple con la normativa y por eso buscó de compañías privadas para poder realizar una supervisión exhaustiva de los contenidos que emiten.

La actividad de monitorización en búsqueda de publicidad irregular también se focaliza en esos ‘usuarios de especial relevancia’ con los requisitos marcados por ley. Pero en este caso la CNMC ha ampliado el foco y ha utilizado una visión más laxa de lo que puede considerarse un gran ‘influencer’, extendiendo la labor de control a aquellos creadores con “al menos 100.000” seguidores (muy lejos del millón o dos millones de seguidores con que se identifica a los UER), que hayan publicado al menos 24 vídeos en el último año y que dirijan sus contenidos al mercado español.