Baleària transporta más de 8,3 millones de metros lineales de mercancías, un 10 % más

Baleària transportó 8.392.000 metros lineales de mercancías en 2025, lo que supone un crecimiento del 10% respecto al año anterior, según ha informado este martes la compañía. Un incremento que refuerza así el papel de la naviera con base en Dénia como operador logístico marítimo de referencia en el Mediterráneo y el Atlántico, tal y como han señalado sus responsables con motivo del Salón Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona.

De acuerdo con las cifras aportadas por la compañía, el transporte de mercancías representa el 36% de su facturación, con las rutas de Baleares y Marruecos como las de mayor peso en este segmento.

El director de Carga de Baleària, Maximiliano Bermejo, ha señalado que "los resultados reflejan el papel de cada vez más relevante Baleària en la cadena de suministro de nuestros clientes, tanto en territorios no peninsulares como en las conexiones internacionales".

El nuevo 'fast ferry' de Baleària que operará en Canarias. / INFORMACIÓN

El grupo Baleària ha consolidado su posición como uno de los operadores marítimos de referencia en Europa, tras la reciente adquisición de Armas Trasmediterránea. La previsión anual de tráfico de mercancías es de 11 millones de metros lineales de carga.

Eficiencia energética

Baleària ha reducido un 12% las emisiones de dióxido de carbono por metro lineal transportado, como consecuencia de la mejora de la eficiencia energética de su flota, el uso de combustibles con menor impacto y la optimización de la operativa. "Estamos incorporando soluciones que permiten avanzar hacia un modelo logístico más eficiente y con menor impacto ambiental, alineado con nuestra hoja de ruta de descarbonización", ha añadido Maximiliano Bermejo.

Baleària ha puesto en marcha un nuevo servicio de venta online de espacios de carga dirigido a clientes sin condiciones tarifarias preestablecidas. A través de la web, estos usuarios pueden consultar en tiempo real la disponibilidad, los servicios asociados y los precios, y reservar espacio en las bodegas de los buques de forma inmediata.

El nuevo sistema sustituye procesos tradicionales por un modelo digital que reduce los tiempos de gestión y mejora la planificación logística de los clientes. "Este proyecto responde a la necesidad de adaptar la comercialización de carga a entornos más dinámicos. La digitalización de este segmento permite optimizar la operativa y avanzar hacia modelos más eficientes y transparentes", ha explicado Maximiliano Bermejo.