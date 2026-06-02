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BBVA AM supera los 4.049 millones de euros bajo gestión en la Comunitat Valenciana

El patrimonio invertido registra un crecimiento del 7 %

Ciudad BBVA es la gran sede central del banco

Ciudad BBVA es la gran sede central del banco / Levante-EMV

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Joan Batalla

València

BBVA Asset Management ha registrado un crecimiento del patrimonio invertido en fondos de inversión en la Comunitat Valenciana del 7 % en 2025 con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 4.049 millones de euros bajo gestión, según ha informado la entidad este martes en un comunicado.

BBVA tiene en la Comunitat Valenciana más de 130.000 partícipes en fondos de inversión, mientras que el peso del patrimonio de esta comunidad autónoma en BBVA AM es del 7 %, han indicado las mismas fuentes, que han destacado que BBVA AM cerró 2025 con 58.280 millones de euros en patrimonio gestionado en todos los territorios, un aumento del 7,9 % sobre 2024.

La responsable de BBVA AM para Europa, Belén Blanco, ha afirmado que, "en inversiones, la mejor decisión no es dónde ni cuándo invertir, sino contar con un acompañamiento personalizado para hacerlo según los objetivos y el perfil de cada cliente", además de "crear un hábito de inversión recurrente y empezar cuanto antes".

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La industria de fondos de inversión en España cerró en máximo histórico en 2025 tras alcanzar en diciembre la cifra de 450.889 millones de euros de patrimonio bajo gestión, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior. Y a lo largo de 2025 se ha observado un incremento en el número de partícipes en fondos de inversión cercano a los 1,25 millones en el año (+7,5%) llegando a los 17,8 millones de partícipes en total.

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