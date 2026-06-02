El CEEI de Elche busca startups para resolver retos reales de la industria a través de la IA

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche) busca startups, scaleups y empresas tecnológicas capaces de desarrollar soluciones innovadoras centradas en inteligencia artificial (IA). El objetivo es resolver retos lanzados por empresas de la provincia de Alicante que han participado en el programa Spin-Offs Empresariales (Future Labs), enmarcado en Tech FabLab Comunidad Valenciana. Cuestiones como licitaciones, diseños en 3D, formulaciones químicas, contabilidad y compras están encima de la mesa.

Esta iniciativa apuesta por la innovación colaborativa entre empresas consolidadas, como las que han participado en el programa Spin-Offs, y compañías emergentes del sector tecnológico. De esta manera, el CEEI Elche, a través de Tech FabLab CV, fomenta que el ecosistema innovador de la provincia de Alicante crezca y se desarrolle de forma conjunta.

Los retos pertenecen a distintos sectores, como contratación pública, industria, química o retail. Todas las empresas retadoras quieren aplicar la inteligencia artificial de la forma correcta para mejorar sus procesos. La búsqueda de compañías solucionadoras impulsa la conexión entre el talento emprendedor y las necesidades concretas del tejido empresarial.

Tech FabLab Comunidad Valenciana es una iniciativa impulsada por la Dirección General de Innovación de la Generalitat Valenciana y desarrollada en la provincia de Alicante por el CEEI Elche.

Imagen de un programa formativo del CEEI para startups. / INFORMACION

En lo que respecta a los retos, una de las empresas participantes busca desarrollar un motor de inteligencia artificial generativa entrenado con el histórico de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLAC) y normativa europea. La solución deberá ser capaz de identificar oportunidades estratégicas y ayudar en la pre-redacción de propuestas técnicas competitivas.

Otro de los desafíos propone crear un sistema basado en IA conversacional que permita combinar modelos paramétricos 3D para generar visualizaciones automáticas de maquinaria y equipamientos industriales.

El programa también incorpora un reto centrado en el sector químico —perfumería, droguería, higiene y belleza— para integrar inteligencia artificial en los procesos de formulación y mejora de productos.

Una empresa, por otro lado, quiere replicar a escala la experiencia consultiva que hoy solo es posible en puntos de venta físicos, apoyándose en el uso de IA a través de motores de personalización.

La firma Lúzete, por último, quiere implementar modelos de machine learning sobre datos de tendencias de búsqueda, estacionalidad, tiempos de tránsito y coste de flete para poder anticipar roturas de stock, e integrar algoritmos de precios dinámicos.

Las compañías solucionadoras deben presentar su propuesta a través de la web del CEEI Elche en cada uno de los retos. El equipo de la entidad revisará el formulario y contactará con cada empresa.

Plataforma estratégica

Spin-Offs Empresariales (Future Labs) se convierte, así, en una plataforma estratégica para startups especializadas en IA, análisis de datos, visión computacional, automatización industrial o software B2B. De esta manera, es posible validar soluciones en entornos reales y acceder a potenciales clientes corporativos.

Además del desarrollo de pilotos, las empresas seleccionadas podrán establecer relaciones directas con corporaciones tractoras y explorar futuras vías de colaboración comercial.

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Con esta convocatoria, el CEEI Elche y la Dirección General de Innovación refuerzan su apuesta por la innovación abierta como herramienta para acelerar la transformación digital de la industria y conectar el talento emprendedor con los grandes retos empresariales.