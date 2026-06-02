El Consell explicita por primera vez en presupuestos una partida para Defensa de 2 millones

Este martes, la consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Marián Cano, comparecerá en las Cortes Valencianas para exponer el proyecto de su departamento. Las cuentas del 2026 dibujan el cambio que la nuciera ha dado al área, aunque como el resto, se ha visto marcada por la dana de Valencia. La principal novedad es que, por primera vez, Industria recoge una partida específica para Defensa de 2 millones de euros.

Este cambio en la denominación confirma la apuesta por la industria dual del Consell, si bien la ayuda entra dentro de los proyectos estratégicos también "priorizados por la Oficina Valenciana de Inversiones (OVI). En números, la cantidad se reduce de los 3,1 millones a los 2 millones citados; pero confirma un apoyo para sectores como el aeroespacial, motor, telecomunicaciones, plástico e incluso calzado que ya han empezado a trabajar en esa doble aplicación de desarrollos y bienes.

En línea con este ámbito, destaca la ayuda a la Asociación Espai Aero de la Comunitat tiene sobre la mesa una de las ayudas más sustanciosas, dos millones, para el desarrollo del proyecto de creación de una plataforma (Emervalsat-D) para la gestión "rápida y eficaz ante eventos climáticos (lluvias torrenciales, inundaciones e incendios forestales)". Además, conserva 70.000 euros para impulsar acciones de su ámbito.

En cuanto a la provincia de Alicante, las inversiones se ven reducidas principalmente porque la Generalitat Valenciana ya ha concluido las dos obras de calado como fue la adecuación del edificio de la plaza de Gabriel Miró y los del Muelle 5 en el puerto (1,3 millones). Sin embargo, la conselleria da un impulso al hub tecnológico portuario, en las antiguas naves de Amaro. Ya en julio se anunció la redacción del proyecto y ahora se plasma en el anteproyecto con 418.190 euros frente a los 233.000 euros imputados en el ejercicio anterior. Se trata de la primera fase de un complejo valorado en 4,4 millones de euros que acogerá un centro de formación, investigación y experimentación tecnológica, con espacios para laboratorios abiertos, demostradores digitales y capacitación en competencias relacionadas con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

Con código alicantino, están las ayudas para los diferentes sectores y organismos públicos y privados. En líneas generales, Industria da continuidad a los proyectos, pero da dos nuevos bocados. En primer término a Ellis Alicante. La fundación de la investigadora Nuria Oliver vuelve a ver minorada la subvención que recibe que pasa de 380.000 a 350.000 euros. Ese 7,8 % menos es una nueva vuelta de tuerca a la iniciativa de la red internacional que llegó a la ciudad alicantina bajo el paraguas de la experta en inteligencia artificial y con el respaldo explícito del expresidente Ximo Puig. Para su puesta en marcha, el Consell del Botànic invirtió 1,5 millones en 2023, cantidad que ha ido decreciendo.

El segundo recorte, pero a una escala muy inferior, es a la Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Alicante (Fundeun) y su programa de agentes de innovación. La entidad que ahora preside Carmen Berbegal se ha convertido en una referencia en este campo y, de hecho, a ella le correspondía la formación en toda la Comunidad Valenciana. El presupuesto baja un 25 % y se queda en 30.000 euros. Por el contrario, se mantienen la ayuda para la Fundación Universitas Miguel Hernández de 100.000 euros y su "Learning Factory". En este punto, desaparece la partida para equipamiento que se asignó en el arranque del proyecto y que era de medio millón.

Sin grandes proyectos

En Política Industrial, el peso gira, un ejercicio más, en la Reindustrialización que sigue por encima de los 50 millones. También el anteproyecto económico consolida al Ivace (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) como la herramienta que dirige las ayudas en la administración autonómica. No obstante, la relación de grandes proyectos queda circunscrita a la provincia de Valencia. El Consell destinará un total de 34,6 millones a las multinacionales relacionadas con las nuevas iniciativas de baterías y automoción. Este importe se rebaja hasta los 15,5 millones si se resta los afectados por la dana 2024. En cualquier caso, las provincias de Alicante y Castellón escapa de las propuestas inversoras.

La relación de ayudas directas a empresas:

Powerco Battery Spain: 3 millones de euros

Standler Rail Valencia: 8,8 millones

Edwards Lifesciences Technology: 1,7 millones

RNB: 2 millones.

Ford España (zona Dana): 12 millones.

Ice-Cream Factory Co-Maker (zona Dana): 1,8 millones.

Campofrío SB (zona Dana): 5,3 millones.

La lista evidencia que las compañías tractoras se han ubicado en territorio valenciano y tampoco hay anuncios previstos, pues tanto la supervivencia del gigante del motor norteamericano ya supone un esfuerzo y, además, ha tenido que lidiar con la feroz competencia china. La industria auxiliar que gira alrededor de Ford es precisamente una de las que está detrás de esa dualidad que quiere potenciar el Consell, aunque la aeroespacial parte como prioritaria de acuerdo con las directrices europeas. Nombres como PLD Space o Emxys en Elche son los faros en el crecimiento de un sector de un potencial incuestionable.