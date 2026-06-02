Cano se refugia en los técnicos para fiscalizar a la Cámara de Comercio de Alicante

La comparecencia de la consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Marián Cano, en las Cortes Valencianas para explicar los presupuestos de 2026 ha tenido su particular tensión alicantina. La titular del departamento ha respondido a las críticas que la oposición le ha hecho sobre la falta de control en las subvenciones a la Cámara de Comercio de Alicante y, especialmente, por el hecho de mantener la ayuda nominativa de 1,5 millones para las obras de la sede sin licencia en el puerto.

“No entiendo nada”, le ha dicho el diputado de Compromís, Vicent Granel, a Cano. La Cámara alicantina “hace una planta extra” sin licencia para una sede en alquiler. “Es momento de quitarla”, le ha insistido y se ha avenido a que se quitara y se volviera a poner cuando tuvieran el permiso municipal. Granel ha defendido que ese dinero no se bloquee en las cuentas del Consell, cuando la entidad sigue con el proyecto paralizado. Mientras, la diputada socialista Mayte García ha cuestionado que se mantengan las ayudas para respaldar las “ilegalidades de Baño” en este punto y el riego de ayudas públicas.

En respuesta a las críticas, Cano ha eludido pronunciarse sobre la actuación sin licencia en la sede de Panoramis que ya lleva un año paralizada, si bien es cierto que la partida de este convenio cuelga del área de Economía y Hacienda. Sin embargo, la consellera ha defendido la colaboración con las entidades.

“Me ratifico: siempre vamos a colaborar con las cámaras. Son instrumentos de derecho público que nos ayudan a poner en marcha iniciativas fundamentales”, ha subrayado. A continuación, le ha recordado a los dos grupos de la oposición que fue durante la etapa del Botànic, cuando la anterior directora general -en referencia a Júlia Company – subió las ayudas nominativas de uno a cuatro millones .

Marián Cano, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda en las Cortes Valencianas. / José Cuéllar/ Corts Valencianes

Además, la titular de Industria y Comercio ha destacado que “confía en esa gestión” y le ha pedido al diputado de Compromís que “respete el trabajo que hacen los funcionarios, cuando supervisan el trabajo de las justificaciones de las cámaras de comercio”.

Choque con Hosbec

Al final de la Comisión de Hacienda por la que están pasando todos los consellers, la responsable de Turismo ha querido salir al paso de la portada de INFORMACIÓN que la socialista Mayte García le ha mostrado tras el choque que se produjo en la asamblea de Hosbec. Su presidente, Fede Fuster, hizo públicos los “rumores” sobre una injerencia de la consellera para relevarlo de la presidencia. El empresario no solo anunció su candidatura a la reelección, sino que ante todos sus asociados recordó otros intentos por torpear otras etapas por parte de políticos autonómicos.

Entonces, y este martes, Marián Cano fue contundente al rechazar esta opción y esta tarde en las Cortes, ha recordado las palabras del propio Fuster: “Rumores, rumores, son” y que no tenía nada que decir sobre informaciones que se hacen “eco de bulos o lo que ahora se denominan fake news”.

Desde las filas socialistas han recriminado a la consellera que haya reducido un 10 % la ayuda a la asociación hotelera y a otras del sector frente a la conservación y aumento de las dirigidas a las cámaras de comercio y a ayuntamientos como Finestrat, de donde es el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y La Nucía, de donde es oriunda Cano.

Industria alicante. Los futuros suelos industriales El otro punto de choque estuvo en la hoja de ruta que el equipo de Pérez Llorca ha marcado para los grandes proyectos y que en el área de Industria se ha materializado con líneas directas de apoyo a grandes multinacionales. Además de las afectadas por la dana, como Campofrío, la diputada de las filas socialistas ha preguntado a la responsable por los proyectos para la provincia alicantina. Cano ha asegurado que “Alicante necesita una apuesta valiente de suelo industrial” en referencia a la creación de nuevas áreas en Ibi y Elche y se ha detenido con Alcoy. “No hay un gobierno local valiente”, ha lamentado la consellera de Industria. En la actualidad, el Ejecutivo valenciano defiende el desarrollo del polígono de La Canal, lo que ha despertado una fuerte contestación por parte de grupos políticos, ecologistas y vecinos; al tiempo que un apoyo por parte de Cámara de Comercio de Alcoy y empresariado.

Crítica a la ejecución

El resto del debate ha girado en dos propuestas muy diferentes como una especie de diálogo de sordos. Por un lado, la consellera ha empleado su tiempo para exponer datos de su área y, por otro, ha estado la crítica sobre el bajo nivel de ejecución de las partidas por parte de la oposición. Desde el Grupo Popular y Vox, el respaldo ha sido total, aunque Vox ha recordado los problemas de sobrerregulación de la UE en materia energética y la doble vara de medir para la entrada de productos extranjeros.

Así, Vicent Granel ha afirmado que “a 31 de diciembre de 2025, la ejecución era del 47 % en transferencias corrientes, si bien el nivel es peor en inversiones y transferencias de capital”. El de Burriana ha recordado que hay comercio que aun no han cobrado las ayudas de 2025 y pidió celeridad en esta materia.

Finalmente, la presentación de las líneas maestras ha confirmado las grandes cifras de una macro área que representa a los sectores productivos de la Comunidad. De los 215 millones que administra el departamento, el 33 % queda en el lado de Industria. Entre las novedades destacadas está la partida de Territorio Innovador que sube un 50 % hasta los seis millones.

En el lado positivo, la consellera recibió el reconocimiento de los grupos en materia de Internacionalización. La apuesta por el Ivace+i y la ampliación de la red que pasa de dar cobertura de 35 a 62 mercados.