La Costa Blanca sobrepasa los 1.000 millones de ingresos por turistas extranjeros fuera del verano

La desestacionalización es un hecho de cuatro cifras. Abril de 2026 se ha convertido en el mes en el que, por primera vez en la historia, la provincia de Alicante ha ingresado por turismo extranjero más de 1.000 millones de euros fuera de la temporada de verano. Con un crecimiento del 16 % más que el mismo periodo de 2025, la barrera psicológica que supone este dato avanza que el sector pueda cosechar un año sin precedentes y se sitúa en 1.024 millones.

La Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), que publica el Instituto Nacional de Estadística, refleja que los visitantes extranjeros dejaron un gasto de 1.463 millones en la Comunidad Valenciana, del que la Costa Blanca supone una media del 70 %. Aunque los datos son provisionales, también vienen ligados a la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), de la que se desprende que 1,2 millones de turistas visitaron el pasado abril la Comunidad, y por lo tanto, 904.870, pasaron por territorio alicantino. El aumento del 15,6 % tras la Semana Santa empuja otra referencia numérica superior: en el acumulado de 2026, la provincia ya supera los 2,4 millones de visitantes.

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, considera que "detrás de las estadísticas está el trabajo previo que se ha hecho, al menos en los hoteles, para reposicionar los activos que lo teníamos pendiente y reconvirtiendo esos establecimientos de tres estrellas en cuatro". Su comentario está unido a una realidad como el hecho de que el grueso de los turistas extranjeros utilizan los aeropuertos como vía de entrada que se dispara hasta cerca del 90 %. En este sentido, el Miguel Hernández destaca porque, además de operar cerca de los dos millones de pasajeros al mes, ha cerrado una previsión de 16 millones de plazas para la temporada de alta (abril a noviembre).

Datos de EGATUR. / Fuente: INE

La tendencia del gasto es un termómetro de especial valor, dado que el turismo nacional vive su particular estancamiento y, sobre todo, porque se comporta de otra manera y actúa con menor grado de previsión. En cualquier caso, la palabra clave sigue siendo desestacionalización. En el histórico de datos, el record está en agosto del año pasado con 1.568 millones. Digerir la cuenta mil millonaria es también contar con una media de ingresos diarios de 34 millones para la economía alicantina.

Factores diferenciales

Y es que junto con la cantidad están los factores diferenciales respecto a otros años. En primer lugar, la Comunidad lidera en España la duración de las estancias. En este apartado, las estancias se mantienen con las tasas nacionales más altas y la media indicada es de 9,1 días. La subida es del 12 %, una de las más altas del país. El peso de las segundas residencias es clave para entender la Costa Blanca.

En este campo, hay que mirar la estadística de ocupación extrahotelera. La regla general es la subida salvo en el caso de los apartamentos turísticos. La provincia registró 567.589 pernoctaciones en apartamentos turísticos. De ellas, 409.261 fueron realizadas por viajeros procedentes del extranjero y 158.328 por residentes en España. En el acumulado del año, Alicante vive un ligero descenso del 2,2 % en los primeros cuatro meses del año (1.767.484 pernoctaciones en apartamentos turísticos reglados), lo que contrasta con la tendencia general en España.

Panorámica de la playa de Poniente en Benidorm. / PILAR CORTES

Volviendo al gasto, la Semana Santa ha dejado una radiografía similar a la de otros años. En primer lugar, la Comunidad Valenciana registró un gasto medio de 1.132 euros y un gasto medio diario de 125 euros. En este punto, el descenso es del 10 %, una caída que solo se comparte con la autonomía madrileña.

Respecto al acumulado del ejercicio, el INE señala que el gasto extranjero en la región valenciana se elevó hasta los 4.335 millones de euros, el cuarto volumen del país con un crecimiento del 8,46 %. El gasto medio se sitúa en 1.233 euros, que es una cifra con escasa variación respecto al año anterior. El gasto medio diario sí se resiente ligeramente y está en 134 euros por visitante y día.