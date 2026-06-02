Los expertos apuestan por generar nuevas materias primas para dar salida a los residuos textiles

Generación de nuevas materias primas como fórmula para dar salida a los residuos textiles. Ese ha sido el tema central de la quinta edición del Congreso de Economía Circular Conecoo, que se ha celebrado este martes en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. La cita ha reunido a representantes de la industria, la gestión de residuos, la energía, startups y universidades con el objetivo de impulsar alianzas que aceleren la transición hacia modelos productivos más circulares.

Durante la jornada se han abordado distintos retos vinculados a la sostenibilidad, entre ellos la gestión de los residuos textiles, que ha centrado una de las mesas redondas del programa bajo el título "¿Qué hacer con los residuos textiles?", en la que expertos de toda la cadena de valor han analizado los desafíos que plantea la recogida, clasificación, reutilización y valorización de este tipo de residuos.

En la mesa han participado Helena Miquel, responsable de Comunicación y Sensibilización de Moda Re y Retextil; Salomé Beneyto, gerente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunitat Valenciana (Ateval); y David Costa, responsable de desarrollo tecnológico en Greene Enterprise.

Sçel congreso también ha inclioo una mesa sobre financiación. / INFORMACION

Durante el debate, los tres han coincidido en que el sector se encuentra en un momento de transición en el que la recogida separada de residuos textiles es solo el primer paso. Los ponentes han apuntado que el principal desafío se encuentra en la clasificación, reutilización y valorización de los materiales, ya que una gran parte de los residuos textiles actuales no puede volver a convertirse en nuevas prendas mediante los procesos convencionales.

En este contexto, David Costa ha destacado el papel que pueden desempeñar las tecnologías de valorización para dar salida a aquellos residuos textiles que no pueden reutilizarse ni reciclarse, y que acabarían en vertedero. El responsable de Greene ha explicado que una gran parte de las prendas textiles actuales están compuestas por múltiples materiales y fibras, lo que dificulta su reciclaje para volver a fabricar nuevos tejidos.

Frente a esta realidad, Costa ha explicado que la tecnología de Greene permite transformar residuos textiles complejos en compuestos químicos, materiales carbonosos y otros recursos de valor añadido que pueden reintroducirse en distintos procesos productivos. Según ha señalado, esta vía de valorización permitirá aprovechar una parte significativa de los residuos textiles que actualmente no tienen una solución viable dentro de los esquemas tradicionales de reciclaje.

Residuos textiles en una empresa de la provincia. / JUANI RUZ

Por su parte, Helena Miquel y Salomé Beneyto han coincidido en señalar que el éxito de la economía circular en el sector textil dependerá tanto de la implicación de los consumidores como de la capacidad de adaptación de toda la cadena de valor. Miquel ha puesto el foco en la necesidad de fomentar hábitos de consumo más responsables y prolongar la vida útil de las prendas mediante la reutilización, mientras que Beneyto ha destacado la importancia del ecodiseño y de una regulación que tenga en cuenta la realidad de la industria para facilitar la incorporación de materiales reciclados.

Estrategia

Como conclusión, los participantes han coincidido en que la gestión de los residuos textiles requiere una estrategia integral. Por un lado, han destacado la labor de entidades como Retextil en la recogida selectiva, clasificación y preparación para la reutilización de las prendas, así como la necesidad de que la industria avance hacia modelos de producción más sostenibles. Al mismo tiempo, los ponentes han subrayado que seguirá existiendo una fracción de residuos textiles para la que no será posible la reutilización ni el reciclaje convencional, por lo que tecnologías de valorización como las desarrolladas por Greene resultarán fundamentales para transformar estos materiales en nuevos recursos y evitar que terminen en vertedero o incineración, completando así el círculo de la economía circular.

El congreso también ha abordado las herramientas disponibles para impulsar nuevos proyectos de economía circular, en una mesa de debate en la que han participado Enrique Canet, de Amaltea; Daniel Pillajo, de Terranova; y Andrea Cabanes, de Eurofunding Fych. Durante la sesión, los expertos han analizado las principales líneas de financiación pública para proyectos innovadores, las oportunidades que ofrecen las deducciones fiscales ligadas a la I+D+i y las claves para estructurar iniciativas con mayores posibilidades de éxito.

Además de las mesas de debate, la jornada ha incluido ponencias técnicas y la presentación de casos de éxito empresariales que han permitido mostrar ejemplos reales de aplicación de la economía circular en distintos sectores productivos.