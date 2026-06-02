El Mediterranean Digital Summit 2026 cuelga el cartel de “sold out” y reunirá en Alicante a cerca de 400 profesionales del ecosistema digital

Alicante se prepara para convertirse, una vez más, en el epicentro del ecommerce, el marketing digital y la innovación tecnológica con la celebración del Mediterranean Digital Summit 2026, que tendrá lugar en IFA en apenas dos días y que ya ha colgado el cartel de aforo completo.

El evento reunirá a cerca de 400 profesionales, entre CEOs, directores de marketing, responsables de ecommerce, expertos en marketplaces, logística y perfiles financieros, consolidándose como uno de los encuentros de referencia del sector en el arco mediterráneo.

Más allá de las cifras, el Summit vuelve a poner en valor algo clave: la capacidad del tejido empresarial de Alicante, junto a la provincia de Valencia y la Región de Murcia, para generar conocimiento, innovación y negocio al más alto nivel, demostrando que no es necesario mirar a las grandes capitales para liderar la transformación digital.

“Desde la terreta tenemos mucho que enseñarle al mundo”, destaca Pedro Albaladejo de webimpacto.

Un ecosistema que crece unido

El Mediterranean Digital Summit no es solo un evento, es el reflejo de un ecosistema que ha sabido crecer de forma colaborativa. Marcas, profesionales y empresas tecnológicas del entorno mediterráneo se dan cita para compartir experiencias reales, generar sinergias y construir el futuro del comercio digital.

En esta edición, el evento cuenta con el respaldo de compañías líderes como Sales Layer, Sequra, Monei, Doofinder, Sendcloud, Stockagile, Artefact o Cifras Legal, entre otros, que estarán presentes con contenido, stands y talleres especializados.

Una agenda centrada en la IA, el negocio y la realidad del mercado

El programa de este año destaca por su enfoque práctico y actual, con más de 25 ponentes, más de 20 stands y más de 10 talleres especializados.

Durante la jornada se abordarán temáticas clave como:

Inteligencia artificial aplicada al negocio

Estrategias de marketing digital y captación

Optimización logística y operaciones

Fiscalidad en ecommerce y marketplaces

Desarrollo de apps y fidelización

Internacionalización y escalabilidad

La agenda combinará ponencias, mesas redondas y casos reales, con participación de marcas y expertos que están liderando el cambio en sus sectores. Además, los talleres permitirán profundizar en áreas concretas con un enfoque totalmente práctico.

Alicante, en el mapa del ecommerce nacional

El evento está organizado por Webimpacto junto a MarketplacesHoy, consolidando una apuesta clara por posicionar Alicante como un punto clave dentro del ecosistema digital español.

El éxito de convocatoria y el nivel de los asistentes confirman una tendencia creciente: el Mediterráneo español se está convirtiendo en un hub cada vez más relevante en ecommerce, tecnología y marketing digital.

Con el cartel de completo y una comunidad cada vez más fuerte, el Mediterranean Digital Summit 2026 no solo es un evento, sino una declaración: el talento, la innovación y las oportunidades también nacen y crecen desde aquí.