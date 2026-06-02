De récord en récord: Alicante roza por primera vez los 795.000 empleados de la mano del turismo

De récord en récord. Esa es la dinámica que está siguiendo el empleo en la provincia de Alicante. Si en abril ya se alcanzó un registro histórico, mayo ha vuelto a pulverizar registros con un incremento de 8.597 afiliados a la Seguridad Social, lo que ha servido para que se alcancen por primera vez los 794.735 trabajadores. Y ha sido posible, de nuevo, gracias al impulso otorgado por el turismo, toda vez que la hostelería y el comercio son los sectores que más han tirado. Pero no solo ellos, porque tanto la construcción como la industria también presentan balances positivos. Y todo en un contexto en el que el paro también ha presentado una buena evolución, con un descenso de 1.237 personas que ha servido para dejar la cifra total en 114.491.

Dos camareros atendiendo la terraza de un bar en una imagen de archivo. / PILAR CORTES

Buen comportamiento es el que está registrando el empleo en la provincia, a tenor de las últimas cifras publicadas por al Ministerio de Seguridad Social. Si en abril ya se batía el récord histórico en este sentido, mayo no ha hecho otra cosa que dejar el listón todavía más alto. En un momento en el que el turismo tiende a desestacionalizarse, con una actividad que cada vez arranca de manera más temprana, el comportamiento mostrado tanto por la hostelería como por el comercio ha vuelto a resultar vital para que Alicante se haya quedado a apenas un paso de los 795.000 cotizantes.

En el primer caso, el de los bares y restaurantes, se han sumado 3.042 nuevos afiliados a la Seguridad Social, situándose la cifra en 101.583. En el comercio, por su parte, la subida ha sido más discreta, en este caso de 545, lo que ha servido para alcanzar los 135.308.

Una terraza de un bar de Alicante repleta de clientes. / PILAR CORTES

Pero no han sido los únicos sectores que han presentado en este último mes una evolución positiva. También la construcción ha registrado un buen comportamiento, con 776 nuevos empleos que permiten alcanzar los 61.650, así como la industria, con 593 que dejan la cifra global en 82.862. La agricultura, sin embargo, registra un pequeño retroceso, de 19 trabajadores, para quedarse en 5.260.

Paro

El paro, por otro lado, también ha registrado una buena evolución. En este caso, y según los datos publicados por el ministerio de Trabajo, las listas del Labora han registrado un descenso de 1.237 desempleados, de tal forma que la cifra total se sitúa en 114.491. Y también en este caso el dinamismo otorgado por la actividad turística ha tenido mucho que ver, dado que los servicios son los que más disminuyen, con 1.171 que dejan el balance en 78.938.

La industria, por su parte, registra un descenso de 154 parados, para quedarse en 12.713, mientras que la construcción retrocede en 127, para situarse en 9.164. La agricultura también disminuye, en este caso en 68 desempleados, quedando el registro total en 3.175, siendo el colectivo sin empleo anterior el único que suma parados, concretamente 283, alcanzando con ello los 10.501.