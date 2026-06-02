El turismo marca un nuevo récord en un abril marcado por la Semana Santa y la guerra de Irán

El turismo marca un nuevo récord en abril al sobrepasar por primera vez la visita de 9 millones de turistas internacionales, hasta los 9,1 millones, un 5,2% más que en el mismo mes de 2025, coincidiendo con la Semana Santa, que este año se celebró del 29 de marzo al 5 de abril, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el gasto volvió a crecer a un ritmo superior a la llegada de turistas, como ha venido haciendo en los últimos tres años, con un alza del 7,4%, hasta un total de 11.600 millones de euros.

El incremento de turistas coincide también con el segundo mes de la guerra de Irán, lo que ha provocado que España sea un destino 'refugio' de aquellos turistas que han dejado de viajar a la zona de conflicto de Oriente Medio y su área de influencia del Mediterráneo Oriental, en la que se encuentran destinos tan relevantes como Turquía, Egipto o Arabia Saudita. En conjunto, esta zona recibió en 2025 un total de 181 millones de turistas, de los cuales 46,9 millones son turistas europeos que de no ir a estos lugares podrían redirigirse a España, según avanzó en abril el lobi turístico Exceltur.

Durante el cuarto mes del año, los dos principales países de residencia de los turistas que vienen a España, Reino Unido y Francia, mostraron un alza del 2,7% y del 5,1%, hasta un total de 1,7 millones y 1,3 millones de turistas respectivamente. No así Alemania, origen de 1,2 millones de visitantes, un 9,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. Bélgica crece un 14,1% (319.624 turistas); Italia, un 12,3% (532.362 turistas); Países Bajos, un 11% (495.945 turistas), y Estados Unidos, un 10% (426.621). Además, tanto el agregado 'resto de América' como 'resto de Europa' crecen un 23,4% y un 13,7%, respectivamente.

En el acumulado del primer cuatrimestre, el volumen de turistas creció un 3,4% hasta los 26,5 millones de euros, mientras que el gasto avanzó un 6,7% hasta los 36.700 millones de euros. Si se mantiene ese ritmo durante los próximos ocho meses, algo que no parece descartable si se tiene en cuenta que cuatro de estos meses corresponden a la temporada alta, España culminaría este ejercicio rozando la barrera psicológica de los 100 millones de turistas y el gasto superaría por primera vez los 140.000 millones de euros.

Cataluña, destino principal

Cataluña fue uno de los destinos más beneficiados por el incremento de llegadas durante el cuarto mes del año, al recibir el 20,8% del total. Le siguieron Andalucía (16,5%) e Illes Balears (15,2%). En concreto, a Cataluña llegaron 1,8 millones de turistas, un 7,7% más que en abril de 2025, a Andalucía llegaron 1,4 millones, un 6,9% más, y a Illes Balears un 1,4% más, 1,3 millones. En términos relativos, la Comunidad Valenciana es la que más crece, un 15,6% más que en el mismo periodo del año anterior hasta un total de 1,2 millones de turistas, seguida de Madrid, que crece un 8,9% más, hasta más de 920.000 turistas. En el lado contrario, Canarias recibió 1,2 millones de turistas, un 8,3% menos.