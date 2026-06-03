Alicante supera las 300 empresas tecnológicas con una facturación de 800 millones de euros

La provincia se está consolidando como uno de los ecosistemas tecnológicos y emprendedores de peso a nivel nacional. Así lo atestigua un informe avalado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, según el cual el territorio alicantino ya ha superado las 300 empresas tecnológicas e innovadoras, alcanzando una facturación que supera los 800 millones de euros. Los resultados económicos se han triplicado en solo dos años, al igual que el empleo, que se sitúa en 2.500 trabajadores. Alicante y Elche son los municipios en los que este tipo de empresas están creciendo con mayor fuerza, aunque sin olvidar otras ciudades como San Vicente del Raspeig, Alcoy, Ibi, Benidorm o Sant Joan.

Un informe elaborado por Ecosistema Startup, con el aval del Ministerio de Ciencia e Innovación, subraya que la Comunidad Valenciana se encuentra en la punta de lanza en materia de innovación, con 1.103 empresas tecnológicas que generan 12.152 empleos y alcanzan una facturación conjunta superior a los 2.206 millones de euros. Un ecosistema que destaca especialmente por su equilibrio entre startups, scaleup y pymes tecnológicas, consolidando un tekido innovador cada vez más maduro y con mayor capacidad de impacto económico.

Pues bien. En el caso concreto de la provincia de Alicante, el número de empresas se sitúa alrededor de las 300, las cuales generan cerca de 2.500 empleos y una facturación de 800 millones. En lo que respecta a los municipios con mayor potencial, destacan las 106 empresas de Alicante, que dan empleo a 1.174 personas y generan 232 millones de volumen de negocio, seguidas por las 82 de Elche, con 959 trabajadores y 549 millones de euros.

La empresa G-Beasts, ubicada en Distrito Digital. / AXEL ALVAREZ

Ya a mayor distancia se encuentran las 12 firmas de San Vicente del Raspeig, con 93 empleos y 12 millones de facturación; las diez de Alcoy, con 47 trabajadores y 926.000 euros; las seis de Ibi, con 22 y 576.000 euros; las cinco de Benidorm, con 38 y 927.000 euros; y las también cinco de Sant Joan d'Alacant, con 25 y 1,4 millones de euros.

València lidera el ránking en la Comunidad Valenciana con 479 empresas, 5.125 puestos de trabajo y 755 millones de facturación; mientras que Alicante, según los datos analizados, se sitúa en segunda posición. Castellón de la Plana aparece como tercera, seguida por Paterna. Elche ocupa el quinto puesto, San Vicente del Raspeig el séptimo, Alcoy el noveno, Ibi el decimoprimero, Benidorm el decimosegundo y Sant Joan d'Alacant el decimotercero.

El informe también analiza otros indicadores interesantes, como el hecho de que la Comunidad Valenciana concentra ya el 7,43% de toda la inversión startup levantada en España, confirmando el creciente interés inversor por las compañías tecnológicas de la región.

La empresa tecnológica EBT Diten Realities, ubicada en Villena. / AXEL ALVAREZ

Igualmente, el estudio refleja una creciente sofisticación del ecosistema valenciano, especialmente en ámbitos ligados a digitalización empresarial, industria, salud, inteligencia artificial, movilidad, energía y tecnologías aplicadas.

El ecosistema tecnológico autonómico muestra, además, una creciente capacidad para generar compañías en fases avanzadas de crecimiento, atraer inversión nacional e internacional y consolidar modelos de negocio con proyección global.

Nacional

A nivel nacional, el ecosistema tecnológico español continúa acelerando su crecimiento y consolidación. España alcanzó en 2025 un total de 10.294 empresas tech e innovadoras, frente a las 8.580 registradas en 2024, lo que supone un crecimiento cercano al 20 %. El empleo generado por el sector aumentó un 27 %, pasando de 107.987 a 137.042 puestos de trabajo, mientras que la facturación conjunta del ecosistema se incrementó un 30 %, superando los 19.442 millones de euros.

Las pymes tecnológicas se consolidan como el gran motor del crecimiento del ecosistema, aumentando un 59 % en número de compañías y concentrando gran parte del impacto económico. Madrid y Cataluña continúan liderando el ecosistema español, con Cataluña a la cabeza en número de empresas tech y Madrid liderando en empleo y facturación.

Por sectores, SaaS, eHealth e inteligencia artificial concentran el mayor volumen de compañías, destacando especialmente el auge de la IA, que crece un 210 % en apenas un año, pasando de 309 a 959 empresas. En inversión, el ecosistema español alcanzó los 3.210 millones de euros en 327 operaciones durante 2025, superando los datos del año anterior