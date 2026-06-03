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Transporte ferroviario

Bruselas reclama mayor inversión en mantenimiento tras Adamuz y alerta sobre el desgaste de la red

El Ejecutivo comunitario exige más vehículos de inspección y mantenimiento a medida que envejece la red

La UE alerta de que España no está en trayectoria de cumplir los objetivos de 2030 en materia de transporte

Trenes pasando por Adamuz.

Trenes pasando por Adamuz. / Manuel Murillo Martínez / COR

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Más de tres meses después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), la Comisión Europea ha vuelto a advertir sobre el envejecimiento de la red ferroviaria en España. El Ejecutivo de la UE, en el marco de su revisión semestral de las economías europeas, ha exigido mayor inversión en mantenimiento para proteger a las infraestructuras críticas del aumento de fenómenos climáticos extremos.

España no va por buen camino para cumplir los objetivos fijados para 2030 [en materia de seguridad ferroviaria]”, ha subrayado Bruselas en el informe semestral publicado este miércoles. "Se necesitan inversiones adicionales para proteger las infraestructuras críticas, en particular las ferroviarias y las viarias", añade el documento.

La UE pide más vehículos de inspección

En concreto, la UE ha pedido a España que amplíe su flota de vehículos de mantenimiento e inspección “para realizar inspecciones en condiciones reales con el fin de garantizar el rendimiento y la seguridad. 

La falta de mantenimiento no es el único riesgo. Según los cálculos de la Comisión, los eventos climáticos extremos han provocado pérdidas por valor de 119.600 millones de euros a la red ferroviaria en las últimas cuatro décadas. Este agujero ha llevado a Bruselas a recomendar evaluaciones sistemáticas de los principales activos de transporte y aplicar medidas de adaptación de "gran impacto". 

“A medida que la red ferroviaria —incluido el tren de alta velocidad— sigue envejeciendo, resulta esencial llevar a cabo una supervisión y un mantenimiento eficaces”, han exigido desde el Ejecutivo comunitario. Otras recomendaciones incluyen reforzar la coordinación climática en todos los niveles del Gobierno: estatal, autonómica y local, además de acelerar la adaptación de las infraestructuras críticas al cambio climático.

Noticias relacionadas y más

Las recomendaciones de la Comisión Europea se producen días después de que la Asociación de Víctimas de Adamuz exigiera la dimisión del presidente de Adif, el gestor de las infraestructuras.

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