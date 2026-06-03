El club de empresas centenarias de Alicante suma siete nuevos miembros
El Teatro Principal acogió la gala en la que se homenajea a estas compañías
La VII Gala de Empresas Centenarias ha reconocido este miércoles a siete nuevas empresas centenarias de la provincia de Alicante. Un acto organizado por la Asociación de Empresas Familiares de Alicante (AEFA) y la Cámara de Alicante, que se ha celebrado en el Teatro Principal. En esta gala se ha homenajeado Aceitunas Serpis (Alcoy), Antiu Xixona (Jijona), Antonio Cascales Gómez S.L (Redován), Azafranes La Llave (Novelda), Fundiciones Balaguer (Onil), Herboristería y cerámica Vicente Pascual (Alicante) y Uvas Cabrera (Benissa) que han pasado a formar parte oficialmente del Club de Empresas Centenarias, alcanzando así los 48 socios en total.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala ha sido el encargado de abrir el acto que ha contado además con las intervenciones del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el presidente de la Cámara, Carlos Baño; la presidenta de AEFA, Maite Antón y el director territorial de Cajamar, Manuel Nieto.
Tras la entrega del galardón la presidenta de AEFA, Maite Antón, ha tomado la palabra: "Hoy es un día muy feliz, porque en este proyecto se escenifica todo aquello por lo que en concreto trabajamos desde AEFA: la consolidación de nuestro tejido empresarial y su permanencia en el tiempo generación tras generación, empresas grandes y pequeñas, en esta ocasión con una media de 121 años, de 7 poblaciones que van desde los 8.000 habitantes a los 366.000 habitantes y de 5 comarcas diferentes de nuestra provincia".
Antón ha querido resaltar que "una vez más las premiadas son todo empresas familiares, coherente con la visión a largo plazo que nos caracteriza, mostrando así el potencial de solvencia, resistencia y estabilidad que ofrecen las empresas familiares de nuestra provincia para todo su entorno y poniendo de manifiesto lo que eso implica para los proyectos vitales de las persona".
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