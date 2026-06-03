FGV remodelará la parada de Puerta del Mar en Alicante para dar cabida a los TRAM de gran capacidad

Segunda jornada en la comparecencia de los consellers en las Cortes Valencianas para explicar el anteproyecto de presupuestos del Consell para 2026 y se van conociendo algunas de las novedades que la Conselleria de Infraestructuras, Transportes y Medio Ambiente prepara. Es el caso de la remodelación que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) realizará en la parada de la Puerta del Mar, frente a la playa del Postiguet de Alicante, para poder albergar los tranvías de gran capacidad.

El proyecto es una de las iniciativas que FGV prevé abordar en sus cuentas de este ejercicio. El vicepresidente tercero y conseller del ramo, Vicente Martínez Mus, ha pormenorizado las partidas de su departamento del que también dependen la entidad de transportes ferroviaria. En su intervención, el titular autonómico ha subrayado que, para la provincia de Alicante, se destinarán 57,11 millones al TRAM de Alicante y 40,3 millones para inversiones. En este segundo apartado, destaca la actuación de la estación intermodal de Luceros que entra en fase final, que es, sin duda, la más ambiciosa. En segundo término, está la "tranviarización" del tramo entre Benidorm y el Hospital de La Vila que empezaron hace meses. En la actualidad, está cortada por obras.

También está prevista la compra de los anuncios tranvías de gran capacidad, cuya introducción en la Comunidad Valenciana se realizará en la provincia alicantina. Es en este punto, donde entra la remodelación y adecuación del entorno de esta parada de la Línea 5. Fuentes de la Conselleria, han explicado que se trata de adaptar el punto de la Puerta del Mar para que reúna las condiciones que exigen unos vagones de mayor dimensión.

El presupuesto total para FGV asciende a 229,1 millones y, al igual que en 2025, una parte significativa se ha destinado a la recuperación de toda la zona afectada por la dana de 2024 que quedó completamente aislada.

Vicente Martínez Mus, segundo por la izquierda, durante su comparecencia en las Cortes este miércoles. / Fuente: Cortes Valencianas

Sin consignación para la Vía Parque

En la parte negativa, han estado las ausencias. El debate en el parlamento autonómico ha confirmado las peores sospechas para la ciudad de Alicante en el ámbito urbanístico, pues Martínez Mus no ha hecho referencia a ninguna partida para la Vía Parque, un arteria clave en el municipio, tanto por cuestiones de movilidad como de conexión entre los barrios de la zona oeste. A finales de diciembre, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció avances en la ampliación que, a priori, no tendrá su eco en las cuentas. Además, ningún grupo parlamentario ha preguntado sobre el asunto.

El pormenorizado para la provincia de Alicante sitúa la construcción de los colectores pluviales de agua para Mutxamel como una de las actuaciones principales. La obra, de 10 millones de euros, supondrá la creación del primer parque fluvial de la provincia con la recuperación de 60.000 metros cuadrados de zona verde que protegerán a esta localidad y San Juan, según ha señalado el conseller. Esta actuación junto a la relacionada con la Vía verde del Serpis (6 millones) son los elementos de mayor calado inversor, si bien Martínez Mus ha recogido en su intervención otras intervenciones en carreteras como la Ronda de Villena o los demandados accesos a los hospitales de Torrevieja y Orihuela.

Sin embargo, el debate con los grupos de la oposición ha girado alrededor de los niveles de ejecución y también, sobre el "aviso amistoso" de Vox de enmendar algunas de las partidas durante este periodo de tramitación. En cuanto a los tira y afloja, la diputada del grupo PSPV-PSOE, Maria José Salvador, ha recriminado que el saldo se limitara a la ejecución de una rotonda en Benicarló en este tiempo. "Es un presupuesto de día de la marmota. Llevan tres años poniendo 90.000 euros para el estudio del tren Dénia-Oliva-Gandia. Van a sacar una matrícula de honor", ha ironizado. La socialista ha afeado al popular que se redujeran las inversiones en infraestructuras "hasta un 41 %", lo que demuestra que "está en caída libre".

Barranco del Juncaret en Mutxamel. / INFORMACIÓN

Por su parte, el diputado de Compromís, Juan Bordera, se ha sumado a estas acusaciones que ha definido como "plan de marketing". Además ha lamentado que, una vez más, el Consell no esté actuando de manera anticipada a lo que la comunidad científica advierte respecto a los riesgos de próximas y más severas danas por efecto del cambio climático. "Ni limpiar las cuencas ni nada que se le parezca", ha sentenciado.

Mus ha contestado a la oposición retando a que le digan un año en el que la ejecución del Botànic fuera superior a la del actual gobierno popular y, al final, ha asegurado que los porcentajes dados eran erróneos. El ejemplo que ha citado es la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria que mantiene su presupuesto en 1,6 millones de euros, en respuesta a Salvador.

Datos generales

La Vicepresidencia Tercera gestionará en 2026 un presupuesto de 1.100 millones de euros, una cifra similar a la del ejercicio anterior que viene marcado por la Recuperación relativa a la zona afectada por la dana en la provincia valenciana. A ello se suma la actividad del sector público instrumental adscrito al departamento, integrado por entidades como la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, Aerocas o Vaersa, con un presupuesto conjunto de 945,4 millones de euros.

Martínez Mus ha explicado que casi la mitad del presupuesto se destina a la recuperación tras la dana. En concreto, se consignan 445 millones de euros para actuaciones de reconstrucción y recuperación. Entre los principales ejes, las grandes cifras son 257 millones destinados a infraestructuras de transporte; 187,5 millones a transporte y logística; 132 millones a calidad y educación ambiental y 108,7 millones a medio natural y bienestar animal.

Martínez Mus ha destacado la adaptación y la resiliencia territorial como uno de los grandes ejes de los presupuestos de 2026. En este ámbito, se incluye una inversión de 9 millones de euros para impulsar los futuros parques inundables, mediante el desarrollo de las fases iniciales del proyecto con los estudios del corredor verde metropolitano y las primeras expropiaciones.