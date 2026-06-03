Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reducción jornada escolar calorCrimen machista CallosaMazón evita declarar testigo danaPolémica examen PAUPrecio apartamentosPrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

Tribunales

Un juez avala que una madre con jornada reducida cobre tras un accidente el 100% de pensión de incapacidad

Una sentencia pionera considera una discriminación por razón de género negar la integridad de la prestación a una mujer que recortó sus horas para cuidar de un hijo

Una madre con sus hijos.

Una madre con sus hijos. / Eduardo Sanz - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

Un juzgado de Barcelona ha dictado una sentencia pionera según la cual reconoce a una trabajadora que estaba con una reducción de jornada el derecho a cobrar el 100% de pensión de incapacidad. El magistrado de primera instancia considera que recortar la paga a una mujer que sufrió un accidente de trabajo mientras tenía el horario disminuido para cuidar a un hijo supone una discriminación indirecta por razón de sexo. Es por ello que obliga a la Seguridad Social a abonarle una pensión como si la trabajadora estuviera a jornada completa en el momento del accidente.

La normativa establece que si un trabajador sufre un accidente laboral y causa baja por incapacidad permanente, la cuantía de la prestación se calcula en función del salario que efectivamente estuviera percibiendo el trabajador en el momento del siniestro. Y el salario de la empleada implicada en el caso estaba reducido, en proporción al tiempo que había dejado de trabajar para cuidar a su pequeño.

Dicha interpretación "es perjudicial para el colectivo de mujeres, y desde esta visión holística no podemos sino concluir que no es proporcionada al objetivo pretendido y no se puede aplicar tal como se ha resuelto en via administrativa, sino que se debe considerar que la base reguladora de la prestación reconocida debe ser computada a tiempo completo", reza el fallo judicial.

"La sentencia es pionera por la perspectiva de génere con la que interpreta la normativa", han definido desde el Col·lectiu Ronda, bufete de abogados encargado de la defensa de la trabajadora. El magistrado considera que la normativa española acaba damnificando a las mujeres, ya que son ellas las que prácticamente en casi todos los casos acaban adoptando reducciones de jornada para cuidar a sus vástagos. La sentencia es de un juzgado de primera instancia, por lo que no genera jurisprudencia y sobre la misma cabe recurso.

Noticias relacionadas

El juez recopila dos datos. El primero: entre los años 2020 y 2024, en España 9 de cada 10 reducciones de jornada por cuidado de hijos las cogen mujeres. Y, el segundo: se reconocieron un total de 92 pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente de trabajo a personas trabajadoras que en el momento del accidente se encontraban en situación de reducción de jornada para cuidar de sus hijos, de las cuales un 22,8% (21) eran pensiones reconocidas a hombres y un 77,2% (71) a mujeres.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
  2. De Eurovisión a las salas de apuestas o las perfumerías: el triunfo de Dara convierte el Bangaranga en objeto de deseo de las empresas
  3. La milla de oro de Alicante tendrá suma un décimo hotel y compite con el centro urbano
  4. Tabla de jubilación 2026 y 2027: cuánto se cobra según los años cotizados según el experto Ignacio Solsona
  5. El BOE confirma la jornada de 35 horas para algunos trabajadores: quiénes se benefician y desde cuándo
  6. El ingeniero Luis Fernando Sánchez Villena se sitúa como nuevo director del puerto de Alicante
  7. Entra en vigor la rebaja de impuestos que te ahorrará más de 2.000 euros en la compra de una casa en Alicante
  8. Vicente Magro, magistrado del Supremo: 'Esto es lo que tienes que hacer para evitar que te ocupen la casa

Un juez avala que una madre con jornada reducida cobre tras un accidente el 100% de pensión de incapacidad

Un juez avala que una madre con jornada reducida cobre tras un accidente el 100% de pensión de incapacidad

La mayor amenaza para un fabricante de salsa de tomate ya no es la marca blanca; son los macarrones de supermercado

La mayor amenaza para un fabricante de salsa de tomate ya no es la marca blanca; son los macarrones de supermercado

Mbappé se une a los minions para celebrar el estreno en cines de 'Minions & Monsters'

Mbappé se une a los minions para celebrar el estreno en cines de 'Minions & Monsters'

La UE califica de "injustificados" los aranceles de EEUU por no luchar contra el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso

La UE califica de "injustificados" los aranceles de EEUU por no luchar contra el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso

El Puerto de Alicante adjudica los estudios para acoger buques de mayor tonelaje

El Puerto de Alicante adjudica los estudios para acoger buques de mayor tonelaje

Meliá sigue a Iberostar y abandona la gestión de 15 hoteles en Cuba

Meliá sigue a Iberostar y abandona la gestión de 15 hoteles en Cuba

Vacaciones más caras este año: el precio de los apartamentos en la playa sube un 8 % en Alicante

Vacaciones más caras este año: el precio de los apartamentos en la playa sube un 8 % en Alicante

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "No te pueden despedir si mandas por error un mensaje insultando a tu jefe"

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "No te pueden despedir si mandas por error un mensaje insultando a tu jefe"
Tracking Pixel Contents