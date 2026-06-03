Lewandowski y Messi dan a Erling Haaland a su última victoria: el noruego ya tiene la exclusiva para usar su nombre como marca

Puede que sobre el césped sean rivales, pero lo cierto es que Robert Lewandowski y Lionel Messi han sido claves en la última victoria del noruego Erling Haaland. La que, a partir de ahora, le permitirá explotar en exclusiva su nombre como marca registrada en toda la Unión Europea.

La Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) acaba de tumbar el último recurso de un empresario polaco, que se avanzó al delantero del Manchester City y en noviembre de 2022 registró "Haaland" como marca europea. Un registro que, según ha determinado ahora este organismo, se realizó "de mala fe", por lo que ahora ha procedido a darlo de baja.

Lo más curioso del caso es que fue la propia avaricia de este empresario lo que ahora le ha llevado a perder la marca, por su decisión de oponerse a que el futbolista pudiera inscribir en la EUIPO su nombre completo –"Erling Haaland"- al considerar que podía llevar a confusión a los consumidores y que su solicitud era previa.

Como es lógico, los abogados del futbolista decidieron contratacar y, además de responder a la oposición del empresario, plantearon una solicitud ante la División de Cancelaciones de la oficina europea con sede en Alicante. Es decir, que el polaco se marcó un gol en propia puerta.

No lo conocía

El propietario de la primera marca registrada alegó en su defensa que no conocía quién era Erling Haaland antes de solicitar la inscripción de la marca y señaló que, en realidad, quería hacer un juego de palabras entre la expresión polaca "hal" o "hala" y la inglesa "land". Y que, además, la primera parte del término eran en realidad las siglas de "High Advance Activity".

Sin embargo, los representantes del jugador del Manchester City aportaron numerosa documentación con todos los artículos de prensa en los que Haaland aparecía en los medios de toda Europa y, especialmente, los polacos para demostrar su popularidad y que era imposible que el solicitante ignorara su existencia cuando formuló su petición ante la EUIPO.

El futbolista noruego, en un partido. / EP

Es más, recordaron que el fútbol es el deporte más seguido en este país y que, además, había cogido aún mayor relevancia gracias a la popularidad de Robert Lewandowski, todo un héroe nacional, con el que Haaland, además, mantuvo cierta rivalidad cuando ambos jugaban en la Bundesliga.

Para más inri, llamaban la atención sobre el hecho de que el empresario se hubiera dedicado siempre a la construcción y el suministro de materiales y, de repente, quisiera ampliar sus horizontes a todo tipo de artículos. Incluido, específicamente, el equipamiento para jugar al fútbol.

Mala fe

Las contradicciones llevaron a la División de Cancelaciones de la EUIPO a dar la razón a los representantes del jugador noruego, al considerar que el empresario polaco había actuado de mala fe, movido por la única intención de aprovecharse de la fama del futbolista.

Entre otras cosas, porque no creyeron que desconociera su figura y su trayectoria antes de presentar su solicitud. En este sentido, los responsables de la EUIPO utilizan como jurisprudencia otro caso anterior en el que Lionel Messi tuvo que enfrentarse a la marca italiana de ciclismo y artículos deportivos Massi. En aquella ocasión, era la compañía la que se oponía a que el futbolista registrara su nombre como marca porque, a su juicio, podía inducir a confusión. Pero los representantes del deportista insistieron en que la fama de Messi trascendía el ámbito futbolístico e, incluso, el deportivo y era de carácter general.

Haaland, dispuntando un balón. / AP

Un argumento que ahora ha servicio también a los abogados de Haaland para establecer que la fama del futbolista también alcanzaba a la población general en Polonia y Europa, por lo que no se puede alegar este desconocimiento.

El empresario polaco no se conformó y, en noviembre del año pasado, presentó un recurso en la sala de apelaciones de la EUIPO, que hace solo unos días, el pasado 20 de mayo, emitía su dictamen tumbando el recurso definitivamente y condenándole en costas.

Una decisión que deja vía libre para que Erling Haaland puede registrar definitivamente su nombre como marca y explotar sus derechos comerciales como le plazca en toda la Unión Europea.